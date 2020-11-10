Вслед за Петербургом в Ленобласти школьникам тоже предложили дистанционку

Как сообщает 10 ноября правительство региона , с завтрашнего дня, 11 ноября, в школах Ленинградской области начнётся сбор заявлений от родителей, желающих перевести ребёнка на удалённое обучение. С 16 ноября школы приступят к очно-заочному обучению. Комитет общего и профессионального образования должен обеспечить возможность удалённого подключения к школьному уроку для тех, у кого нет возможности посещать школу, чтобы не терять связь учитель — ученик.

Пока, по оценкам комитета, желающих перейти на дистанционку немного: для большинства учеников и их родителей важно присутствие в школе. «Дистанционное обучение могут выбрать те, кто находится на самоизоляции из-за болезни, или контактные лица», — отмечается в сообщении.

В Петербурге уже начался приём аналогичных заявлений. Уроки также планируется начать 16 октября. Система пока не отлажена. Школы в организации добровольной дистанционки не задействованы, учителя будут только проводить аттестацию по итогам четверти.

В то же время в Петербурге снова обсуждают ужесточение коронавирусного режима на фоне роста заболеваемости. В частности, по данным «Фонтанки», в правительстве говорят об обязательном переводе на дистанционное обучение школьников с 5-го по 11-й классы.