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10.11.2020 12:32
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Вслед за Петербургом в Ленобласти школьникам тоже предложили дистанционку

Власти Ленинградской области вслед за петербургскими объявили о готовности переводить детей на дистанционное обучение.

Как сообщает 10 ноября правительство региона, с завтрашнего дня, 11 ноября, в школах Ленинградской области начнётся сбор заявлений от родителей, желающих перевести ребёнка на удалённое обучение. С 16 ноября школы приступят к очно-заочному обучению. Комитет общего и профессионального образования должен обеспечить возможность удалённого подключения к школьному уроку для тех, у кого нет возможности посещать школу, чтобы не терять связь учитель — ученик.

Пока, по оценкам комитета, желающих перейти на дистанционку немного: для большинства учеников и их родителей важно присутствие в школе. «Дистанционное обучение могут выбрать те, кто находится на самоизоляции из-за болезни, или контактные лица», — отмечается в сообщении.

В Петербурге уже начался приём аналогичных заявлений. Уроки также планируется начать 16 октября. Система пока не отлажена. Школы в организации добровольной дистанционки не задействованы, учителя будут только проводить аттестацию по итогам четверти.

В то же время в Петербурге снова обсуждают ужесточение коронавирусного режима на фоне роста заболеваемости. В частности, по данным «Фонтанки», в правительстве говорят об обязательном переводе на дистанционное обучение школьников с 5-го по 11-й классы.

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Комментарии (1)

polinmole
Интересно как будет выглядеть это заявление, пока на сайте его не опубликовали. Такой будет тест на вшивость для Дрозденко. Пока-то он выглядит намного более вменяемым, чем Беглов. Если как у нас "по семейным обстоятельствам", то все понятно. А Фонтанка продолжает эту бумажку называть "заявлением на дистанционное обучение". Либо действительно не видит разницы, либо это сговор.
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