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10.11.2020 09:10
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Президент Армении узнал о соглашении по Нагорному Карабаху из СМИ. С ним никто не консультировался

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о соглашении с Россией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху из СМИ, а с ним никто консультаций не проводил.

«Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах», — цитирует Саркисяна 10 ноября РИА Новости.

Он добавил, что немедленно инициирует политические консультации, поскольку ситуация, по его мнению, должна быть решена с учетом всеармянского консенсуса.

Ранее президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты.

Первым о подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который назвал это «очень трудным решением». Почти сразу после заявления Пашиняна в центр Еревана стали стекаться протестующие, недовольные «капитуляцией».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение».

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Комментарии (4)

Кровокрас
армянский премьер поехал че-то там сам подписал, но армянский президент тут не при чем, поэтому все вопросы к премьеру.
что ж, неплохо.
anatolk
Про..али все полимеры. Не надо было проводить откровенно разрушительную политику по изгнанию военных специалистов учившихся в России и разгонять безопасность. Пашинян в кепке и с рюкзачком одел пиджак, но результат остался тем же - только крики на площади.
Serg_I
А что, армянский президент победить хотел на формально чужой территории???
И "просто так" за последние 200 лет армяне по всему миру разбежались? И в Армении их сейчас проживает меньше, чем во всём мире!
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