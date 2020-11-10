Президент Армении узнал о соглашении по Нагорному Карабаху из СМИ. С ним никто не консультировался

«Из прессы я узнал о подписании заявления о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана. Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны. Как с президентом республики, со мной, к сожалению, не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах», — цитирует Саркисяна 10 ноября РИА Новости .

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о соглашении с Россией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху из СМИ, а с ним никто консультаций не проводил.

Он добавил, что немедленно инициирует политические консультации, поскольку ситуация, по его мнению, должна быть решена с учетом всеармянского консенсуса.



Ранее президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Боевые действия остановлены с полуночи 10 ноября. Противоборствующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Позже президент Азербайджана уточнил, что в регионе также будут размещены турецкие миротворцы. Минобороны РФ отправляет в регион российских миротворцев и уже показало видео погрузки техники и личного состава в самолеты.



Первым о подписании заявления сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который назвал это «очень трудным решением». Почти сразу после заявления Пашиняна в центр Еревана стали стекаться протестующие, недовольные «капитуляцией».



Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что российские миротворцы пробудут в Нагорном Карабахе минимум пять лет, и выразил мнение, что Армения «по сути признала поражение».

