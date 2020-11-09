Ученица Плющенко Трусова выиграла этап Кубка России с рекордным результатом
Трусова набрала за произвольную программу 171,21 балла — это больше предыдущего мирового рекорда, поставленного самой Трусовой (166,62 балла). Всего за два проката фигуристка набрала 248,63 баллов — также рекордный результат. Впрочем, рекорды засчитаны не будут, потому что этапы Кубка России не проходят под эгидой Международного союза конькобежцев. В произвольной программе Трусова чисто исполнила три четверных прыжка.
Второй в Казани стала Алена Косторная. Они вместе с Трусовой перешли в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Ученица последней Майя Хромых заняла третье место.