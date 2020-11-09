Предпроект для фиолетовой линии петербургского метро до «Коломяжской» сделает «Метрогипротранс»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил контракт с «Метрогипротрансом» на выполнение предпроектных работ для строительства участка Фрунзенско-Приморской линии метро. Стоимость – 31,2 млн рублей.



Контракт опубликован 9 ноября. Речь идет об участке от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская» с одноименным электродепо. По условиям договора, финансирование распределено практически пополам между 2020 и 2021 годами. Работы надо выполнить до 19 ноября 2021-го.



Сам конкурс был объявлен еще в августе, максимальная цена составляла 40 млн. Напомним, согласно схеме развития метрополитена, участок Фрунзенско-Приморской линии от «Шуваловского проспекта» до «Коломяжской» построят после 2030 года.

