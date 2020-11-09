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09.11.2020 23:12
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Предпроект для фиолетовой линии петербургского метро до «Коломяжской» сделает «Метрогипротранс»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заключил контракт с «Метрогипротрансом» на выполнение предпроектных работ для строительства участка Фрунзенско-Приморской линии метро. Стоимость – 31,2 млн рублей.

Контракт опубликован 9 ноября. Речь идет об участке от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская» с одноименным электродепо. По условиям договора, финансирование распределено практически пополам между 2020 и 2021 годами. Работы надо выполнить до 19 ноября 2021-го.

Сам конкурс был объявлен еще в августе, максимальная цена составляла 40 млн. Напомним, согласно схеме развития метрополитена, участок Фрунзенско-Приморской линии от «Шуваловского проспекта» до «Коломяжской» построят после 2030 года.

В конце прошлого года Смольный распорядился подготовить планировки территории под три новых участка метро: Кольцевой линии от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2», Красносельско-Калининской линии от «Обводного канала-2» до «Полюстровского проспекта-1» и фиолетовой линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

maximvf
2010: плановое открытие м. Шуваловский проспект.
2020: объявлен конкурс на проектирование станции.
2030: проект готов, работы начаты.
2040: тоннель почти готов.
2050: глобальное потепление - уровень моря вырос на два метра, в Петербурге растет хурма.
2051: в перекресток Шуваловский - Комендантский под углом 30° попадает метеорит, оставляя идеальный наклонный ход.
2055: начат снос Юбилейного квартала по программе реновации.
2060: первая в мире природная станция метро открыта, рядом уже растёт квартал уютных 96-этажек.
2061: недовольны транспортной доступностью жители Плесецкой - Арцеуловской, их петиция в мнемосетях набрала за первый день 1.3 млн отпечатов мозга.
Евгений Литвинец
А где можно посмотреть информацию о станции "Большой проспект 1", чтобы лучше понимать перспективы станции "Большой проспект 2"? А то у нас Больших проспектов минимум два, и от таких перспектив голова кругом идёт, особенно с учётом тоннеля от Балтийского вокзала до то ли Московского, то ли Финляндского. То то наши прапраправнуки в 31-м веке в подземке накатаются. Как только англосаксы в подъездах гадить перестанут, так всё и построим. А пока сотни миллионов для своих немногих освоим, на "прожекты".
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