Частный вертолет, который 45-й президент США использовал долгое время, можно купить более чем за 1 миллион долларов.



«Персональный вертолет Дональда Трампа, который использовался им на протяжении всей его карьеры, продается по цене более 1 миллиона долларов», — сообщает 9 ноября издание Newsweek.

Вертолет с регистрационным номером N76DT уже заметили на специальных площадках Jet Edge Partners и Aero Asset. Цена на лот не указана, однако год назад The New York Times оценила его в 875 тысяч долларов. Эксперты полагают, что стоимость может взлететь до 1,5 миллиона долларов.