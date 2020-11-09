«Летающая колесница и исторический артефакт». Вертолет Трампа выставили на продажу после его поражения на выборах
Частный вертолет, который 45-й президент США использовал долгое время, можно купить более чем за 1 миллион долларов.
«Персональный вертолет Дональда Трампа, который использовался им на протяжении всей его карьеры, продается по цене более 1 миллиона долларов», — сообщает 9 ноября издание Newsweek.
Вертолет с регистрационным номером N76DT уже заметили на специальных площадках Jet Edge Partners и Aero Asset. Цена на лот не указана, однако год назад The New York Times оценила его в 875 тысяч долларов. Эксперты полагают, что стоимость может взлететь до 1,5 миллиона долларов.
Описание лота обещает, что «роскошный вертолет» вмещает шесть человек. В салоне представительского класса ковровое покрытие, а обшивка выполнена из африканского красного дерева. «N76DT — это не просто сделанная на заказ летающая колесница для очень богатого покупателя, это еще и что-то вроде исторического артефакта», — оценивает лот издание The Drive.
Трампу принадлежат три вертолета Sikorsky S-76B и несколько других частных самолетов. Во время президентства он пересел на военный вертолет.
Джо Байден получил более 270 необходимых голосов выборщиков еще в субботу, 7 ноября. При этом Дональд Трамп заявил о том, что намерен оспорить результаты. В Кремле пока не поздравили демократа с победой.