Вакцина оживила рубль и нефть: Доллар упал ниже 76, Brent стремительно дорожает

Цены на нефть взлетели, а курсы доллара и евро значительно снизились на фоне хороших новостей о вакцине от коронавируса.



Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 7,22% и достигли 39,82 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе торгуются на уровне 42,06 доллара за баррель.



В связи с этим к 16:00 доллар упал ниже 76 рублей на Московской бирже, подешевев более чем на 1,5 рубля к пятнице, до 75,9. Европейская валюта опустилась на 1,6 рубля, до 90,3.



В понедельник компании BioNTech и Pfizer сообщили об успешных клинических испытаниях разработанной ими вакцины против COVID-19. Препарат на 90% защищает людей. Это повышает шансы на быстрый рост и восстановление мировой экономики.

