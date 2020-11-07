Суд отправил под домашний арест мать погибшей одномесячной девочки. Подозреваемая в избиении ждёт еще одного ребёнка

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в отношении женщины, чья дочь погибла в марте 2020 года после избиения. Как вечером 7 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, горожанку отправили под домашний арест до 5 января 2021 года. Она находится на пятом месяце беременности и имеет двухлетнего ребёнка.



Петербурженку обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: по версии следствия, находясь в квартире вместе с маленькой дочерью минувшей весной, она несколько раз ударила её по голове и телу. Ребёнок умер. Женщина признала вину.