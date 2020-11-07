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07.11.2020 20:55
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Суд отправил под домашний арест мать погибшей одномесячной девочки. Подозреваемая в избиении ждёт еще одного ребёнка

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в отношении женщины, чья дочь погибла в марте 2020 года после избиения. Как вечером 7 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, горожанку отправили под домашний арест до 5 января 2021 года. Она находится на пятом месяце беременности и имеет двухлетнего ребёнка.

Петербурженку обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: по версии следствия, находясь в квартире вместе с маленькой дочерью минувшей весной, она несколько раз ударила её по голове и телу. Ребёнок умер. Женщина признала вину.

Возбуждено уголовное дело. Молодую мать задержали на Будапештской улице накануне.

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Комментарии (9)

solary
Очень умно... всяких неадекватных беременных конечно же нужно не в какой-нибудь психологический центр помещать, а непосредственно в кутузку. Чтобы наверно и второму ребенку жизнь медом не показалась.
Pattaya
Картина маслом - тут не видно отца, даже на презервативы денег нет. Стерилизовать бы таких до попадания в роддом.
shushu
Вообще мало что понятно, в марте она нанесла смертельные травмы своему ребенку. После этого успела еще раз забеременеть. А задержали только сейчас?
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