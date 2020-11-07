Число погибших от коронавируса в России превысило 30 тысяч

В России число погибших от коронавируса за весь период пандемии преодолело 30-тысячный рубеж, увеличившись с 29 887 до 30 251, сообщает 7 ноября оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрирован 51 умерший от COVID-19. Днём ранее в статистику попали 54 смерти от COVID-19. Общее число летальных исходов за период пандемии в городе составляет на данный момент 4131.

Накануне стало известно, что в сентябре Петербург обошёл Москву по количеству смертей, основной причиной которых признан COVID-19. В нашем городе их 633, в столице — на 110 меньше. По данным Росстата, в первом осеннем месяце смертность от коронавируса по стране выросла на четверть.