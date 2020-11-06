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06.11.2020 20:52
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Петербург обогнал Москву по числу смертей от COVID-19 по итогам сентября

Умерших именно от коронавируса в Петербурге больше, чем в Москве, город лидирует по этому показателю в России, следует из опубликованных вечером 6 ноября сведений Росстата о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за cентябрь 2020 года.

Судя по статистической таблице, в Петербурге в сентябре зарегистрировали 633 умерших, основной причиной смерти которых стал COVID-19. В Москве за тот же сентябрь на 90 летальных исходов меньше - 543. Всего таким образом из жизни ушли 5199 россиян.

При этом в Москве учтены 1026 умерших у которых COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но был диагностирован. В Петербурге таких исходов было значительно меньше — 407.

Как писала «Фонтанка», коронавирусный сентябрь в Петербурге, по данным комитета по делам записи актов гражданского состояния, унёс жизни 5739 человек.

Одновременно Росстат опубликовал всероссийские данные по смертности в сентябре от коронавируса. По данным ведомства, в первый месяц осени она увеличилась на четверть по сравнению с августом. В качестве причины смерти коронавирус был выявлен у 9 798 человек. Как основная причина смерти - у 5 199 человек, из них у 870 COVID-19 так и не был идентифицирован, но является вероятной причиной смерти. А неосновной причиной смерти он стал у 4 599 человек, при этом оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений у 1 401 из них.

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Комментарии (7)

lamer
633 человека за один месяц умерло. Может таки стоит прислушаться к мнению врачей по соблюдению масочного режима и личной гигиены?
вадики
Беглова однозначно в отстафку
sektor7
Судя по комментам на фонтанке и других пабликах нашего города это ожидаемо.
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