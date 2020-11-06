Суд оштрафовал петербургское интернет-издание за мат в цитате героя выпуска Дудя

Причиной для возбуждения дела стала опубликованная в начале сентября этого года новость об аресте руководителей PandaDoc в Белоруссии. В тексте было приведено высказывание основателя IT-компании Микиты Микадо со ссылкой на его страницу в Instagram, в котором он рассуждал о белорусском протесте, прибегая к мату. «В кризис.ру» процитировало айтишника дословно.

Высказывание героя выпуска о Кремниевой долине блогера Юрия Дудя, посвященное протестам в Белоруссии, принесло проблемы интернет-изданию из Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города 6 ноября.

Орлов вину признал, в содеянном раскаялся, пообещал, что «больше так делать не будет». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей. Судя по сайту интернет-издания, мат заменили на редакторское примечание об эмоционально-обсценной лексике.

Основатель PandaDoc Микита Микадо становился героем выпуска о Кремниевой долине блогера Юрия Дудя. Когда в Белоруссии начались протесты, вызванные итогами президентских выборов, вместе с сооснователем IT-компании Сергем Борисюком он организовал сбор средств для силовиков, которые готовы уволиться со службы в правоохранительных органах страны. После этого в минский офис организации пришли силовики, а четырех его сотрудников взяли под стражу.