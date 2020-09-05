Четыре сотрудника американской IT-компании в Минске взяты под стражу на два месяца

Четыре сотрудника минского представительства американской компании PandaDoc задержаны на два месяца. В компании считают, что они стали жертвами «политического заказа». Об инциденте 5 сентября сообщают СМИ, например ТАСС, со ссылкой на сайт, созданный работниками компании. Обыски в офисе PandaDoc прошли 2 сентября, некоторых сотрудников задержали, в отношении них возбуждено уголовное. «Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тыс. белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований», — указано в заявлении сотрудников PandaDoc.

PandaDoc подчеркивает, что ее деятельность полностью соответствует местным законам, что доказывают результаты международного аудита и неоднократных проверок. В компании уверены, что задержанные коллеги стали жертвой «политического заказа» из-за инициативы одного из основателей компании Никиты Микадо, который выступил в поддержку акций протеста после президентских выборов. «В рамках этой личной инициативы основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам, бывшие коллеги которых начали против них репрессии. Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией», — отмечается в сообщении. Под стражу заключены главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор филиала Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и сотрудник отдела кадров Владислав Михолап. Если власти продолжат оказывать давление на сотрудников PandaDoc, то компания закроет свой представительство в Минске, отмечается в заявлении. PandaDoc основана в 2011 году в США выходцами из Белоруссии Никитой Микадо и Сергеем Борисюком. Она разрабатывает программное обеспечение, в том числе электронные подписи, для автоматизации документооборота. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.