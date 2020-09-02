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02.09.2020 12:47
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В минском офисе IT-компании PandaDoc проходят обыски. Ее сооснователь предложил помочь уволившимся силовикам деньгами

В офис IT-компании PandaDoc в Минске пришли с обысками сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета госконтроля Республики Беларусь. Об этом 2 сентября сообщил сооснователь компании Микита Микадо, известный по фильму журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину.

«Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете? Мы честная IT-компания», — написал Микадо в своем Instagram.

Как сообщает портал 42.tut.by, один из специалистов компании рассказал, что сотрудники правоохранительных органов в штатском пришли с неким «запросом».

Микита Микадо активно высказывал в соцсетях свою позицию относительно сложившейся в Белоруссии общественно-политической обстановки. Вместе с сооснователем PandaDoc Сергем Борисюком он организовал сбор средств для силовиков, которые готовы уволиться со службы в правоохранительных органах страны. По данным на конец августа, инициаторы сбора получили 594 заявки на оказание помощи. Также большинство сотрудников PandaDoc высказались за переезд из Белоруссии в другую страну из-за неспокойной обстановки.

Как выяснила «Фонтанка», последнее время тема переезда за границу для белорусских IT-компаний и специалистов стоит остро. Прямо сейчас более 12 компаний находятся в состоянии полного релойкета, а 59 — частичного. В частности, их к этому подтолкнули обыски, которые 13 августа прошли в минских офисах «Яндекса» и Uber. После визита силовиков к соседям белорусский офис закрыл Rakuten Viber.

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