В минском офисе IT-компании PandaDoc проходят обыски. Ее сооснователь предложил помочь уволившимся силовикам деньгами

В офис IT-компании PandaDoc в Минске пришли с обысками сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) комитета госконтроля Республики Беларусь. Об этом 2 сентября сообщил сооснователь компании Микита Микадо, известный по фильму журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину.



«Забрали на допрос директора. Закрыли сотрудников в офисе, не дают пользоваться телефонами. Ребята, что вы ищете? Мы честная IT-компания», — написал Микадо в своем Instagram.

Как сообщает портал 42.tut.by, один из специалистов компании рассказал, что сотрудники правоохранительных органов в штатском пришли с неким «запросом».