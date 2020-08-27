Побег из «силиконовой долины». Белорусские IT-специалисты массово ищут выход за границу
Крупнейшие белорусские IT-компании называют Петербург в числе возможных мест для эвакуации на фоне политического кризиса в стране. Но большая часть отрасли все же смотрит на Запад, где её спецов хантят на самом высоком уровне.
Десятки тысяч специалистов и сотни компаний из Белоруссии от мала до велика сейчас рассматривают возможность переезда из страны, рассказали «Фонтанке» участники местного рынка информационных технологий. Происходящие в республике события сказываются на их производительности и инвестиционной привлекательности. Варианты переезда рассматриваются разные, в числе городов для удаленной работы называют даже Петербург. Однако большинство все-таки ориентируется на западные страны, которые заманивают белорусских айтишников всеми правдами и неправдами. Российские власти, вроде как, во время пандемии пообещали поддержку IT-отрасли, но пока их шаги выглядят неубедительно.
«Фонтанка» пообщалась с белорусскими айтишниками. Большинство опрошенных думают над способом покинуть страну из-за политического кризиса.
«Я состою в клубе директоров it-компаний, где более 100 топов, и релокейт — самая обсуждаемая тема на сегодняшний день. Уже сформированы запросы в разные страны о предоставлении большому числу компаний особых условий. Иными словами, сотни компаний думают об этом, десятки уже предпринимают или предприняли шаги», — говорит CEO компании Fingers Алексей Пальчунов. Проведенный в соцсетях опрос показал, что 12 IT-компаний сейчас находятся в процессе полного релокейта, а 59 — частичного. Однако есть специалисты, которые не видят проблем и покидать страну не планируют. «Я не вижу себя там», — говорят они.
По данным исследования инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital, Capital Times и Intellias за 2019 год, опубликованного dev.by, белорусская IT-отрасль насчитывает около 105 тыс. специалистов. В 2005 году здесь была создана местная «силиконовая долина» — Парк высоких технологий. Одним из его основателей является предприниматель Валерий Цепкало, который так и не стал зарегистрированным кандидатом в президенты Белоруссии, зато был вынужден покинуть страну.
На июль 2020 года ПВТ насчитывал 886 компаний-резидентов и 63 тыс. сотрудников. 91,9% производимого в парке программного обеспечения идет на экспорт, 49,1% поставляется в страны Европы, 44% — в США и Канаду, 4,1% — в Россию и СНГ. В 2019 году объем экспорта услуг превысил $ 2 млрд.
26 августа белорусские СМИ опубликовали корпоративное письмо руководителя международной компании Wargaming Виктора Кислого, в котором говорится о формировании плана возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны «в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании». Как сообщил «Фонтанке» руководитель PR-отдела компании Иван Живица, письмо появилось раньше, но попало в прессу сейчас, и добавить к написанному нечего. Там сказано, что в числе вариантов для удаленной работы по желанию работников рассматриваются Киев, Петербург, Никосия и другие города. Появление Петербурга в этом списке объясняется просто — в 2013 году компания купила в городе ООО «Леста» (выручка 1,6 млрд в 2019 году), которое теперь разрабатывает игру World of Warships.
О переезде за пределы Минска некоторых своих сотрудников в начале недели заявил «Яндекс». В белорусском офисе компании работают около 300 человек, сейчас все они находятся на удаленке. Как сообщали СМИ, некоторые трудятся из России, но о большинстве речи не идет. Это случилось после того, как 13 августа в минский офис компании нагрянули с обыском силовики. Такой же визит сотрудники правоохранительных органов нанесли Uber. Посмотрев на соседей, закрыть свой офис, насчитывающий около 120 сотрудников, в столице Белоруссии решила Rakuten Viber. При этом в компании не скрывают, что большинство специалистов перешли на удаленный формат еще во время пандемии.
«В связи с нестабильной работой Интернета в Белоруссии мы попросили всех сотрудников минского офиса на несколько дней полностью перейти на удаленный режим работы. После восстановления связи с прошлой недели офис вновь открыт для посещения, однако нашим сотрудникам нелегко работать в атмосфере страха и неопределенности. Безопасность всегда была основой всего в Viber, и мы переживаем за наших людей. Если мы увидим, что ситуация не становится спокойнее, нам придется предложить команде перейти на работу в другие офисы компании — в России, на Украине или Западной Европе», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.
В американской «EPAM Systems Беларусь» на запрос не ответили, но старший вице-президент EPAM ушел в бессрочный отпуск и присоединился к координационному совету оппозиции, сообщает Nexta. А директор одного из подразделений компании, программист Павел Либер, участвовал в разработке платформы «Голос» для альтернативного подсчета голосов на выборах и фиксации фальсификаций. Результаты её работы специалист презентовал литовскому сейму.
Сидят на чемоданах
Другие белорусские айтишники, с которыми пообщалась «Фонтанка», отмечают, что в местном, довольно тесном коммьюнити последнее время постоянно обсуждается переезд в более безопасное место на фоне общественно-политической неопределенности. То, что первыми зашевелились гиганты, — логично, поскольку политическая турбулентность отражается на их производительности. Пока что известно о переезде в Киев части офиса британской Godel. Также о желании перебраться за пределы Белоруссии высказалось большинство сотрудников компании PandaDoc, сооснователем которой является проживающий в «силиконовой долине» Микита Микадо. Остальные пока перебирают варианты релокейта. Раскрывать корреспонденту «Фонтанки» названия таких компаний участники рынка не стали, сославшись на «тонкости».
«Большинство компаний не афишируют свои планы и действия по перевозке сотрудников, так как это коммерческая информация, которая может сказаться на оценке как компании, так и рынка в целом», — рассказал Алексей Пальчунов. По его данным, сейчас частично переезжают в другие страны около 20 фирм. Он тоже рассматривает такую возможность, но дойдет ли до этого дело — зависит от развития ситуации.
На своем бизнесе проблемы уже отчетливо почувствовал основатель и владелец образовательного центра «Институт бизнес-технологий» Дмитрий Кветко. Он работал в объединенном штабе кандидата в президенты Светланы Тихоновской, а до этого — в штабе незарегистрированного кандидата Цепкало. Его бизнес только на 50% заточен под онлайн, половина курсов обычно проходила очно. В июне-июле компания немного оправилась от пандемии, но после выборов 9 августа снова опустилась до «коронавирусных» показателей.
«За последние две недели 50% выручки (от запланированного объема. — Прим. авт.) мы уже потеряли», — говорит Кветко. Для себя он видит несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе переброску бизнеса в ближайшие страны ЕС или закрытие компании и эмиграцию в Польшу. Ключевой момент для решения — изменится ли за сентябрь ситуация в стране в положительную сторону.
У нас проблема
Одна из главных причин релокейта — периодические отключения Интернета. Они стали серьезным сигналом к бегству в первую очередь для IT-компаний, потому что у многих из них заказчики находятся в Европе и Америке. Некоторые игроки подстраховались и еще до августа перевезли группы своих сотрудников, по 1–2 специалиста от каждого отдела, в соседние страны. Так же поступила компания Rocketdata, отмечает её CEO Дарья Данилава. Позже, в разгар протестов, еще двое сотрудников её фирмы с семьями уехали в Киев.
Для большинства белорусских айтишников переезд — это идеологический вопрос. Выходцы из «силиконовой долины» Цепкало не стесняются делать громкие политические заявления. Так, более 2500 специалистов подписали открытое письмо против насилия по отношению к мирным протестующим, которое опубликовал портал dew.by. В соцсетях они поддерживают программы помощи бастующим и силовикам, добровольно отказавшимся от работы в правоохранительных органах. Некоторые рассказывают на страницах, как были задержаны и избиты.
«Глядя на все, что творится вокруг тебя, ты понимаешь, что идешь по улице и оглядываешься, чтобы тебя лишний автозак не забрал. Спрашиваешь детей, где они. Каждый раз ты об этом волнуешься, выезжая в город», — говорит сооснователь белорусско-американского тревел-проекта Eightydays.me Олег Тихонов.
По словам участников рынка, с начала волнений в Белоруссии снизилась инвестиционная привлекательность бизнеса. Заказчики наблюдают: новые контракты не заключаются, доделываются старые проекты. Паники добавляет стремительное падение белорусского рубля по отношению к доллару и евро.
Куда податься
Белорусскому айтишнику рады везде, но больше всего на Украине и в Прибалтике, где IT-специалистов заманивают на самом высоком уровне. «В мутной воде все любят рыбку половить, — комментирует ситуацию специалист торговой IT-компании Андрей, который ранее работал в Риге. — Старые коллеги, наниматели начали по-тихой обращаться, связываться».
Профильным компаниям и специалистам предложили переехать в свои страны министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс и минцифры Украины. Власти последней выделили для IT-мастеров специальную квоту и пообещали им вид на жительство.
«Украина — лидер на сегодняшний день, потому что у нас с ними открытая граница, там схожие с нами низкие налоги, развитая it-отрасль, много сотрудников со схожим культурным кодом. С Европой и США ситуация сложнее, так как сам процесс переезда или переноса функций туда требует больше ресурсов. Я уверен, что кто-то рассматривает Россию, но мне такие среди знакомых не встречались», — говорит Алексей Пальчунов. Что касается соотношения зарплат и уровня жизни, здесь тоже выигрывает Киев, считает Дарья Данилава. Для сравнения: по данным официальных источников, средняя зарплата украинца в январе 2020 года составила 15,7 тыс. грн (42,9 тыс. рублей), москвича — 88,9 тыс. рублей, а минчанина — 1379,5 белорусских рублей (39,4 тыс. рублей).
«Если бы я рассматривал, мне очень нравятся Казань, Москва, Питер», — говорит Олег Тихонов. Но он отмечает, что свободно выехать в Россию сейчас непросто еще и из-за всё еще действующих коронавирусных ограничений. Также более строгие требования к въезду предъявляет Евросоюз.
Эксперты считают, что, вероятнее всего, в Россию захотят отправиться специалисты компаний, имеющих развитые российские представительства, такие как «Яндекс» и Wargaming. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что сами в России не будут чувствовать себя в безопасности из-за возможного преследования на территории союзного государства, ведь у правоохранительных органов двух стран есть общая база.
Что до охоты за мозгами в России, в июне президент Владимир Путин пообещал российским IT-компаниям самую низкую налоговую ставку в мире. В конце июля он подписал законопроект о проведении в отрасли «налогового маневра». Но льготы по нему с 2021 года смогут получить только компании, у которых не менее 90% выручки приходится на разработку, адаптацию и продажу ПО.
Не моя история
Есть и альтернативная точка зрения. «Фонтанка» опросила и граждан Белоруссии, которые сейчас ищут работу на руководящих должностях в сфере информационных технологий на hh.ru. Все они указали, что живут в республике, не против переехать в Петербург, но для них этот момент не принципиален.
«Пока именно на фоне политической ситуации я бы сейчас не стал предпринимать какие-то действия. Если откроют границы и будет возможность уехать [в Петербург] по семейным обстоятельствам, это будет для меня более весомый момент», — сказал Александр, руководитель IT-отдела одной из крупнейших частных белорусских компаний.
Многие собеседники не слышали о желании специалистов отрасли перебраться в другие страны из-за политической обстановки. По мнению некоторых из них, в этом нет смысла, поскольку белорусскому IT-бизнесу и на родине предоставляется множество льгот. Самые радикальные назвали демонстративное закрытие офисов международных компаний «медийным трюком», а желающих уехать из страны — «политическими камикадзе».
«В протестных движениях участвует большинство из IT-компаний. Самая недовольная и «бедная» часть населения. Революция скучающих мажоров, которые хотят перемен любой ценой и не важно каких в конечном результате», — покритиковал коллег Ui/UX дизайнер Владимир Харунжи.
Иные сказали, что им больно смотреть на сегодняшнюю утечку мозгов из страны, на самом-то деле она приостановилась не так давно. Резиденты ПВТ стали получать преференции 4–5 лет назад, а декрет, давший «долине» льготы до 2049 года, президент республики Беларусь Александр Лукашенко подписал в 2017 году. Возможный развал ПВТ определенно скажется на экономике страны, поскольку на IT-отрасль приходится до 6,5% в структуре её ВВП (по данным на ноябрь 2019 года).
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».