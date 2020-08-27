Побег из «силиконовой долины». Белорусские IT-специалисты массово ищут выход за границу

Крупнейшие белорусские IT-компании называют Петербург в числе возможных мест для эвакуации на фоне политического кризиса в стране. Но большая часть отрасли все же смотрит на Запад, где её спецов хантят на самом высоком уровне.

Десятки тысяч специалистов и сотни компаний из Белоруссии от мала до велика сейчас рассматривают возможность переезда из страны, рассказали «Фонтанке» участники местного рынка информационных технологий. Происходящие в республике события сказываются на их производительности и инвестиционной привлекательности. Варианты переезда рассматриваются разные, в числе городов для удаленной работы называют даже Петербург. Однако большинство все-таки ориентируется на западные страны, которые заманивают белорусских айтишников всеми правдами и неправдами. Российские власти, вроде как, во время пандемии пообещали поддержку IT-отрасли, но пока их шаги выглядят неубедительно.



«Фонтанка» пообщалась с белорусскими айтишниками. Большинство опрошенных думают над способом покинуть страну из-за политического кризиса.

«Я состою в клубе директоров it-компаний, где более 100 топов, и релокейт — самая обсуждаемая тема на сегодняшний день. Уже сформированы запросы в разные страны о предоставлении большому числу компаний особых условий. Иными словами, сотни компаний думают об этом, десятки уже предпринимают или предприняли шаги», — говорит CEO компании Fingers Алексей Пальчунов. Проведенный в соцсетях опрос показал, что 12 IT-компаний сейчас находятся в процессе полного релокейта, а 59 — частичного. Однако есть специалисты, которые не видят проблем и покидать страну не планируют. «Я не вижу себя там», — говорят они.

По данным исследования инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital, Capital Times и Intellias за 2019 год, опубликованного dev.by, белорусская IT-отрасль насчитывает около 105 тыс. специалистов. В 2005 году здесь была создана местная «силиконовая долина» — Парк высоких технологий. Одним из его основателей является предприниматель Валерий Цепкало, который так и не стал зарегистрированным кандидатом в президенты Белоруссии, зато был вынужден покинуть страну.



На июль 2020 года ПВТ насчитывал 886 компаний-резидентов и 63 тыс. сотрудников. 91,9% производимого в парке программного обеспечения идет на экспорт, 49,1% поставляется в страны Европы, 44% — в США и Канаду, 4,1% — в Россию и СНГ. В 2019 году объем экспорта услуг превысил $ 2 млрд.

26 августа белорусские СМИ опубликовали корпоративное письмо руководителя международной компании Wargaming Виктора Кислого, в котором говорится о формировании плана возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны «в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании». Как сообщил «Фонтанке» руководитель PR-отдела компании Иван Живица, письмо появилось раньше, но попало в прессу сейчас, и добавить к написанному нечего. Там сказано, что в числе вариантов для удаленной работы по желанию работников рассматриваются Киев, Петербург, Никосия и другие города. Появление Петербурга в этом списке объясняется просто — в 2013 году компания купила в городе ООО «Леста» (выручка 1,6 млрд в 2019 году), которое теперь разрабатывает игру World of Warships.



О переезде за пределы Минска некоторых своих сотрудников в начале недели заявил «Яндекс». В белорусском офисе компании работают около 300 человек, сейчас все они находятся на удаленке. Как сообщали СМИ, некоторые трудятся из России, но о большинстве речи не идет. Это случилось после того, как 13 августа в минский офис компании нагрянули с обыском силовики. Такой же визит сотрудники правоохранительных органов нанесли Uber. Посмотрев на соседей, закрыть свой офис, насчитывающий около 120 сотрудников, в столице Белоруссии решила Rakuten Viber. При этом в компании не скрывают, что большинство специалистов перешли на удаленный формат еще во время пандемии.

«В связи с нестабильной работой Интернета в Белоруссии мы попросили всех сотрудников минского офиса на несколько дней полностью перейти на удаленный режим работы. После восстановления связи с прошлой недели офис вновь открыт для посещения, однако нашим сотрудникам нелегко работать в атмосфере страха и неопределенности. Безопасность всегда была основой всего в Viber, и мы переживаем за наших людей. Если мы увидим, что ситуация не становится спокойнее, нам придется предложить команде перейти на работу в другие офисы компании — в России, на Украине или Западной Европе», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.



В американской «EPAM Systems Беларусь» на запрос не ответили, но старший вице-президент EPAM ушел в бессрочный отпуск и присоединился к координационному совету оппозиции, сообщает Nexta. А директор одного из подразделений компании, программист Павел Либер, участвовал в разработке платформы «Голос» для альтернативного подсчета голосов на выборах и фиксации фальсификаций. Результаты её работы специалист презентовал литовскому сейму.

Сидят на чемоданах

Другие белорусские айтишники, с которыми пообщалась «Фонтанка», отмечают, что в местном, довольно тесном коммьюнити последнее время постоянно обсуждается переезд в более безопасное место на фоне общественно-политической неопределенности. То, что первыми зашевелились гиганты, — логично, поскольку политическая турбулентность отражается на их производительности. Пока что известно о переезде в Киев части офиса британской Godel. Также о желании перебраться за пределы Белоруссии высказалось большинство сотрудников компании PandaDoc, сооснователем которой является проживающий в «силиконовой долине» Микита Микадо. Остальные пока перебирают варианты релокейта. Раскрывать корреспонденту «Фонтанки» названия таких компаний участники рынка не стали, сославшись на «тонкости».



«Большинство компаний не афишируют свои планы и действия по перевозке сотрудников, так как это коммерческая информация, которая может сказаться на оценке как компании, так и рынка в целом», — рассказал Алексей Пальчунов. По его данным, сейчас частично переезжают в другие страны около 20 фирм. Он тоже рассматривает такую возможность, но дойдет ли до этого дело — зависит от развития ситуации.

На своем бизнесе проблемы уже отчетливо почувствовал основатель и владелец образовательного центра «Институт бизнес-технологий» Дмитрий Кветко. Он работал в объединенном штабе кандидата в президенты Светланы Тихоновской, а до этого — в штабе незарегистрированного кандидата Цепкало. Его бизнес только на 50% заточен под онлайн, половина курсов обычно проходила очно. В июне-июле компания немного оправилась от пандемии, но после выборов 9 августа снова опустилась до «коронавирусных» показателей.

«За последние две недели 50% выручки (от запланированного объема. — Прим. авт.) мы уже потеряли», — говорит Кветко. Для себя он видит несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе переброску бизнеса в ближайшие страны ЕС или закрытие компании и эмиграцию в Польшу. Ключевой момент для решения — изменится ли за сентябрь ситуация в стране в положительную сторону.

