Главный художник Петербурга запросит у «Ленэнерго» список трансформаторных подстанций, где можно будет легально размещать граффити по упрощенной процедуре
Главный художник Петербурга и заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор направит в «Ленэнерго» запрос с просьбой выбрать 10 городских трансформаторных подстанций, на которых можно было бы размещать граффити по упрощенной процедуре согласования. Об этом Моор заявил на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга 6 ноября.
На заседании комитета обсуждалась поправка к законопроекту, согласно которому Смольный должен будет разработать правила размещения элементов уличного искусства и определить форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Напомним, документ в первом чтении одобрили на заседании ЗакСа в феврале прошлого года.
В ходе обсуждения комитет решил, что упростить правила согласования граффити в городе можно не введением нового закона, а подписанием нормативно-правового акта, который мог бы смягчить действующие сейчас правила благоустройства. Обсудить поправки к ним намерены до конца 2020 года.
Алексей Моор, который присутствовал на заседании комитета, сообщил, что КГА уже предложил создать в Петербурге ряд локаций, где художники могли бы размещать граффити по облегченной процедуре. По его словам, ведомство запросило список таких мест у всех администраций районов и получило ответы из 7. Пока таких локаций в общей сложности 34, ближайшая к центру — в Петроградском районе под мостом Бетанкура. Ведомство уже подготовило проект конструкций, на которых можно будет размещать рисунки.
Также Моор рассказал, что КГА ведет работу по размещению в центре города световых конструкций с граффити. По задумке, подсвеченные изображения, созданные художниками, будут транслироваться на брандмауэрные стены при согласовании с собственниками домов.
Депутат Денис Четырбок предложил Моору помимо этого вести совместную работу с «Ленэнерго»: в качестве эксперимента для начала определить хотя бы десять трансформаторных подстанций, где художники могли бы размещать граффити по упрощенной процедуре. Моор в ответ пообещал 6 ноября направить запрос в «Ленэнерго».
Напомним, сегодня в Петербурге на практике согласовать граффити крайне трудная задача. Размещенные на законных основаниях изображения в городе — единичные случаи. «Фонтанка» подробно рассказывала о ситуации с изображением Иосифа Бродского на улице Пестеля. Ранее также исчезли изображения главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на Петроградской стороне и Виктора Цоя. В сентябре в Петербурге ввели мораторий на уничтожение граффити до 1 февраля 2021 года.