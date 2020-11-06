Главный художник Петербурга запросит у «Ленэнерго» список трансформаторных подстанций, где можно будет легально размещать граффити по упрощенной процедуре

Главный художник Петербурга и заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор направит в «Ленэнерго» запрос с просьбой выбрать 10 городских трансформаторных подстанций, на которых можно было бы размещать граффити по упрощенной процедуре согласования. Об этом Моор заявил на заседании комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга 6 ноября. На заседании комитета обсуждалась поправка к законопроекту, согласно которому Смольный должен будет разработать правила размещения элементов уличного искусства и определить форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Напомним, документ в первом чтении одобрили на заседании ЗакСа в феврале прошлого года.

В ходе обсуждения комитет решил, что упростить правила согласования граффити в городе можно не введением нового закона, а подписанием нормативно-правового акта, который мог бы смягчить действующие сейчас правила благоустройства. Обсудить поправки к ним намерены до конца 2020 года. Алексей Моор, который присутствовал на заседании комитета, сообщил, что КГА уже предложил создать в Петербурге ряд локаций, где художники могли бы размещать граффити по облегченной процедуре. По его словам, ведомство запросило список таких мест у всех администраций районов и получило ответы из 7. Пока таких локаций в общей сложности 34, ближайшая к центру — в Петроградском районе под мостом Бетанкура. Ведомство уже подготовило проект конструкций, на которых можно будет размещать рисунки. Также Моор рассказал, что КГА ведет работу по размещению в центре города световых конструкций с граффити. По задумке, подсвеченные изображения, созданные художниками, будут транслироваться на брандмауэрные стены при согласовании с собственниками домов.