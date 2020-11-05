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05.11.2020 22:27
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Российская «молодежка» разгромила взрослую сборную Финляндии на «Кубке Карьяла»

Победой сборной России по хоккею завершился первый матч «Кубка Карьяла» против сборной Финляндии. Россияне выиграли со счетом 6:2.

Голы за российскую команду забили Родион Амиров (1 минута), Марат Хуснутдинов (11), Илья Сафонов (16), Даниил Чайка (35), Егор Чинахов (38), Егор Афанасьев (52).

У финнов отличились Элмери Эронен (22) и Йере Саллинен (40).

Отметим, что сборная России на этом турнире состоит из игроков до 20 лет. Средний возраст российской команды 18,7 лет; у финнов – 25,7 лет.

Ранее организаторы турнира высказывали недовольство тем, что Россия привезла молодежный состав вместо сильнейших хоккеистов.

Следующий матч сборная России проведет на «Кубке Карьяла» против Швеции 7 ноября.

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