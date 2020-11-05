Российская «молодежка» разгромила взрослую сборную Финляндии на «Кубке Карьяла»
Победой сборной России по хоккею завершился первый матч «Кубка Карьяла» против сборной Финляндии. Россияне выиграли со счетом 6:2.
Голы за российскую команду забили Родион Амиров (1 минута), Марат Хуснутдинов (11), Илья Сафонов (16), Даниил Чайка (35), Егор Чинахов (38), Егор Афанасьев (52).
У финнов отличились Элмери Эронен (22) и Йере Саллинен (40).
🙌 #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/McWguu5Y9G— Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2020
Отметим, что сборная России на этом турнире состоит из игроков до 20 лет. Средний возраст российской команды 18,7 лет; у финнов – 25,7 лет.
Ранее организаторы турнира высказывали недовольство тем, что Россия привезла молодежный состав вместо сильнейших хоккеистов.
Следующий матч сборная России проведет на «Кубке Карьяла» против Швеции 7 ноября.