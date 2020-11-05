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05.11.2020 17:51
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Агенты Халка связались с «Зенитом». Футболист хочет вернуться в Петербург

Нападающий китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк намерен сменить команду. Как сообщает издание mynet.com со ссылкой на китайское издание Soho Sport, агенты игрока уже связались с четырьмя клубами, один из которых — петербургский «Зенит».

Также рассматриваются варианты «Галатасарай» (Турция), «Порту» (Португалия) и «Сан-Паулу» (Бразилия).

Ранее Халк говорил, что с радостью вернулся бы в «Зенит».

Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» за 55 млн евро, что стало рекордным исходящим трансфером в истории чемпионата России. Зарплата бразильца в китайском клубе составляет 16,6 млн евро в год.

За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего он сыграл за петербургский клуб 97 матчей, в которых забил 56 голов.

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Комментарии (5)

Karl_Ivanovich
Халк, конечно игрок выдающийся, но нельзя забывать, что феерил он при тренере В. Боаше. Тот футбол, что ставит сейчас Семак - зрелище пугающее и "дзюбоориентированое".
Если возвращать Халка, то ему и тренер нужен с репутацией, а не этот веган и Дзюбу надо сразу продать, пока он ещё чего-то стоит и вызывается в сборную..
6cat
Халку на пенсию пора. На стоимость Халка можно купить весь фк Тосно.
W Bons
вернуть , Халк позитивный
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