Агенты Халка связались с «Зенитом». Футболист хочет вернуться в Петербург

Нападающий китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк намерен сменить команду. Как сообщает издание mynet.com со ссылкой на китайское издание Soho Sport, агенты игрока уже связались с четырьмя клубами, один из которых — петербургский «Зенит».

Также рассматриваются варианты «Галатасарай» (Турция), «Порту» (Португалия) и «Сан-Паулу» (Бразилия).

Ранее Халк говорил, что с радостью вернулся бы в «Зенит».

Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» за 55 млн евро, что стало рекордным исходящим трансфером в истории чемпионата России. Зарплата бразильца в китайском клубе составляет 16,6 млн евро в год.