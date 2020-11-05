Агенты Халка связались с «Зенитом». Футболист хочет вернуться в Петербург
Нападающий китайского футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк намерен сменить команду. Как сообщает издание mynet.com со ссылкой на китайское издание Soho Sport, агенты игрока уже связались с четырьмя клубами, один из которых — петербургский «Зенит».
Также рассматриваются варианты «Галатасарай» (Турция), «Порту» (Португалия) и «Сан-Паулу» (Бразилия).
Ранее Халк говорил, что с радостью вернулся бы в «Зенит».
Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» за 55 млн евро, что стало рекордным исходящим трансфером в истории чемпионата России. Зарплата бразильца в китайском клубе составляет 16,6 млн евро в год.
За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего он сыграл за петербургский клуб 97 матчей, в которых забил 56 голов.