Выборы в США показали рекордную за последние 120 лет явку

В США участие в голосовании на выборах президента приняло рекордное с 1900 года количество избирателей. Об этом 4 ноября в Twitter сообщил профессор Флоридского университета Майкл Макдональд.



«Я опубликовал ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ оценки явки в штате и стране в 2020 году и явки населения, имеющего право голоса. Проголосовали 160 миллионов человек. Явка: 66,9% Самая высокая явка с 1900 года: 73,7%», - написал он.



Профессор добавил, что это не опечатка. «Остается еще немало догадок, связанных с не подсчитанными бюллетенями», - констатировал он. Макдональд привел график явки в исторической перспективе и предположил, что в 1800-х годах она была еще выше, так как другим было общество. «Как заметил де Токвиль, мы были нацией единомышленников. Политика и политические партии были частью социальной ткани нации», - напомнил он.