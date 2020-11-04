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04.11.2020 22:23
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Выборы в США показали рекордную за последние 120 лет явку

В США участие в голосовании на выборах президента приняло рекордное с 1900 года количество избирателей. Об этом 4 ноября в Twitter сообщил профессор Флоридского университета Майкл Макдональд.

«Я опубликовал ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ оценки явки в штате и стране в 2020 году и явки населения, имеющего право голоса. Проголосовали 160 миллионов человек. Явка: 66,9% Самая высокая явка с 1900 года: 73,7%», - написал он.

Профессор добавил, что это не опечатка. «Остается еще немало догадок, связанных с не подсчитанными бюллетенями», - констатировал он. Макдональд привел график явки в исторической перспективе и предположил, что в 1800-х годах она была еще выше, так как другим было общество. «Как заметил де Токвиль, мы были нацией единомышленников. Политика и политические партии были частью социальной ткани нации», - напомнил он.

В США в настоящее время идет подсчет результатов выборов президента. По предварительным итогам, кандидат от демократов Джозеф Байден пока получил 238 выборщиков, республиканец и действующий глава государства Дональд Трамп — 213. Для победы кандидату необходимо добрать до 270 голосов.

Трамп обвинил соперников в манипуляции с подсчетом голосов и потребовал пересчета в ключевом штате — Висконсине. Байден, в свою очередь, заявил о своей победе и о создании фонда защиты выборов.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Ну что там уже, и как решилось? Ну не томите уже. А то не поймешь, то ли нам поднимут цены на топливо и ЖКХ, То ли поднимут цены и на жорево, и на топливо, и на ЖКХ. Я весь уже извелся по этому поводу, прям никушатьниспатьнимогу.
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