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04.11.2020 21:31
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Twitter маркирует каждый второй пост Трампа. Его сопернику пока не досталось ни разу

Почти каждый второй пост в Twitter американского президента Дональда Трампа за последние 24 часа администрация соцсети помечает как «спорный контент, который может вводить в заблуждение».

Из девяти сообщений Трампа отметку получили четыре, в том числе тот, в котором американский лидер намекает на возможные фальсификации не в его пользу при подсчёте голосов в штатах, губернаторами которых являются представители демократов.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», - указывает Twitter. Впрочем, содержимое записи всё равно остаётся доступным.

Аналогичным примечанием обзавёлся твит с намёками на махинации.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден в своих высказываниях аккуратнее. Такой вывод можно сделать из его Twitter, в котором администрация не оставила ни одного предупреждения. Зато отметку получил пост о победе Байдена в Висконсине, о которой на своей странице заявил лидер Демократической партии в этом штате Бен Уилкер. Штаб Трампа уже официально объявил, что собирается требовать пересчета голосов в этом штате.

Предупреждения к записям кандидатов в президенты Байдена и Трампа также активно добавляет Facebook.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

По предварительным результатам на 20.44 мск, которые приводит ТАСС, кандидат от демократов Джо Байден получил 227 голосов выборщиков, республиканец и действующий президент Дональд Трамп — 213.

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Комментарии (6)

Yubilar
Модераторы на Фонтанке тоже, кстати, только отдельные сообщения маркируют. В бан. Слово, начинающееся на "либер..." здесь, к примеру - запретное. Сообщение удаляется сразу, без каких-либо пометок
Yubilar
Демократия - она такая. Не только лишь для всех.
Ростислав Павчинский
Это довольно глупо и подло. Если уж заниматься маркировкой, то маркировать как подозрительный можно и нужно каждый пост каждого политика каждой страны; по результатам модерации этот флаг может сниматься...
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