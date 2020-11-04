Twitter маркирует каждый второй пост Трампа. Его сопернику пока не досталось ни разу
Почти каждый второй пост в Twitter американского президента Дональда Трампа за последние 24 часа администрация соцсети помечает как «спорный контент, который может вводить в заблуждение».
Из девяти сообщений Трампа отметку получили четыре, в том числе тот, в котором американский лидер намекает на возможные фальсификации не в его пользу при подсчёте голосов в штатах, губернаторами которых являются представители демократов.
«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», - указывает Twitter. Впрочем, содержимое записи всё равно остаётся доступным.
Аналогичным примечанием обзавёлся твит с намёками на махинации.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в своих высказываниях аккуратнее. Такой вывод можно сделать из его Twitter, в котором администрация не оставила ни одного предупреждения. Зато отметку получил пост о победе Байдена в Висконсине, о которой на своей странице заявил лидер Демократической партии в этом штате Бен Уилкер. Штаб Трампа уже официально объявил, что собирается требовать пересчета голосов в этом штате.
Предупреждения к записям кандидатов в президенты Байдена и Трампа также активно добавляет Facebook.
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
По предварительным результатам на 20.44 мск, которые приводит ТАСС, кандидат от демократов Джо Байден получил 227 голосов выборщиков, республиканец и действующий президент Дональд Трамп — 213.