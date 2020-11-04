Twitter маркирует каждый второй пост Трампа. Его сопернику пока не досталось ни разу

Почти каждый второй пост в Twitter американского президента Дональда Трампа за последние 24 часа администрация соцсети помечает как «спорный контент, который может вводить в заблуждение».



Из девяти сообщений Трампа отметку получили четыре, в том числе тот, в котором американский лидер намекает на возможные фальсификации не в его пользу при подсчёте голосов в штатах, губернаторами которых являются представители демократов.



«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», - указывает Twitter. Впрочем, содержимое записи всё равно остаётся доступным.

