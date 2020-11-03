Марадону переводят в другую клинику. Ему предстоит лечь на операционный стол
Бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадона прооперируют. Сейчас он находится в больнице города Ла-Плате. Об этом 3 ноября сообщает Ole.com.
По словам врача спортсмена Леопольдо Луке, на которого ссылается издание, Марадоне сделали томографию головного мозга, которая выявила субдуральную гематому. «Обычная операция», как выразился медик, пройдет в другой клинике. Провести ее необходимо в ближайшее время.
Марадоне стало плохо 30 октября, в день празднования его 60-летия. Сначала он отказался от госпитализации, но затем прислушался к рекомендациям врача. Его доставили в больницу Ла-Плате. Ранее бывший футболист ушел на самоизоляцию из-за того, что у его охранников был обнаружен коронавирус.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В сезоне-2018/19 он возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», а покинул его в июне этого года. Приезжал в Петербург во время чемпионата мира 2018 года, где запомнился горожанам неистовым болением, которое привело к временному недомоганию легенды.