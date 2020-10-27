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27.10.2020 20:13
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Марадона самоизолировался после обнаружения коронавируса у его телохранителя

Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона изолирован от общества после сообщения о случае коронавируса в его окружении. Как сообщает во вторник, 27 октября, ESPN, положительный тест на COVID-19 сдал один из его охранников.

Телохранитель почувствовал недомогание в минувшие выходные и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Сам Марадона, занимающий пост главного тренера аргентинского клуба «Химнасия», сделал анализ только в четверг. В случае отрицательного результата Марадона сможет руководить командой в пятницу в матче с «Патронато».

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В сезоне 2018/19 возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», который покинул в июне этого года. Приезжал в Петербург во время чемпионата мира 2018, где запомнился горожанам неистовым болением, которое привело к временному недомоганию легенды.

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