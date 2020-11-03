Марадона, несмотря на самоизоляцию, оказался в больнице. Здоровье подвело его в праздник

Марадоне стало плохо 30 октября, в день празднования его 60-летия. Сначала он отказался от госпитализации, но затем прислушался к рекомендациям врача. Его доставили в больницу Ла-Плате.

«У него плохое психологическое состояние. Это влияет на организм, он плохо ест. Госпитализация поможет ему», — сказал врач бывшего футболиста.

Ранее бывший футболист ушел на самоизоляцию из-за того, что у его охранников был обнаружен коронавирус.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В сезоне-2018/19 он возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», а покинул его в июне этого года. Приезжал в Петербург во время чемпионата мира 2018 года, где запомнился горожанам неистовым болением, которое привело к временному недомоганию легенды.