FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 10:56
2
Печать

Марадона, несмотря на самоизоляцию, оказался в больнице. Здоровье подвело его в праздник

Бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона оказался в больнице из-за плохого самочувствия, пишет 2 ноября издание Ole.com со ссылкой на врача спортсмена Леопольдо Луке.

«У него плохое психологическое состояние. Это влияет на организм, он плохо ест. Госпитализация поможет ему», — сказал врач бывшего футболиста.

Марадоне стало плохо 30 октября, в день празднования его 60-летия. Сначала он отказался от госпитализации, но затем прислушался к рекомендациям врача. Его доставили в больницу Ла-Плате.

Ранее бывший футболист ушел на самоизоляцию из-за того, что у его охранников был обнаружен коронавирус.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В сезоне-2018/19 он возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», а покинул его в июне этого года. Приезжал в Петербург во время чемпионата мира 2018 года, где запомнился горожанам неистовым болением, которое привело к временному недомоганию легенды.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alex001
Как раз подтверждение тому, что паника хуже причины.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний