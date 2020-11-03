Беглов: Четыре новых «стационара-трансформера» на 1200 коек введут в действие в декабре

Для приема пациентов с коронавирусом в Петербурге готовятся четыре «стационара-трансформера», рассчитанные в совокупности на 1200 коек. Об этом на встрече с президентов Владимиром Путиным 3 ноября заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.



«В июне мы получили небольшую передышку и заложили четыре новых стационара-трансформера, потому что ситуация меняется, сегодня - пандемия, завтра - еще может что-нибудь случиться. И в декабре уже мы их введем. Это нам даст еще 1200 коек», - сказал Беглов.