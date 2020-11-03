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03.11.2020 20:27
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Беглов: Четыре новых «стационара-трансформера» на 1200 коек введут в действие в декабре

Для приема пациентов с коронавирусом в Петербурге готовятся четыре «стационара-трансформера», рассчитанные в совокупности на 1200 коек. Об этом на встрече с президентов Владимиром Путиным 3 ноября заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В июне мы получили небольшую передышку и заложили четыре новых стационара-трансформера, потому что ситуация меняется, сегодня - пандемия, завтра - еще может что-нибудь случиться. И в декабре уже мы их введем. Это нам даст еще 1200 коек», - сказал Беглов.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, речь идет о строящихся корпусах Городской больницы № 33 в Колпино и Госпиталя ветеранов войн на Народной улице, а также о новом корпусе больницы Святителя Луки и корпусе Николаевской больницы в Петергофе, которые уже готовы к приему пациентов.

Также Беглов заявил, что в стационарах Петербурга развернуты 7913 коек для больных коронавирусом. Сегодня занято практически 80% коечного фонда, при этом общая мощность города составляет 12 тыс. коек.

По словам губернатора, с начала пандемии Петербург получил от федерального правительства 52 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Всего в городе заболели COVID-19 около 64 тыс. человек. 2 ноября количество выявленных за сутки случаев заболевания превысило 900, а 3 ноября их число достигло 944.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Olaaa
Готовить больницы надо было всё лето заранее. И так понятно, что переболеем все, что диабета много, надо готовиться качественно, а не прятаться по норам и ждать, что оно само рассосётся. Вирус никуда не денется. Пора пересматривать принципы диетологии, вытаскивать людей из хронических болячек. И прекращайте уже накручивать эту истерику и панику.
263888341
А зачем их вводить в действие, если «ситуация не критичная»?
Blablabla
Впору печи Кировского и Ижорских заводов под крематории переоборудовать..
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