Рекорд за рекордом. Число заболевших COVID-19 за сутки в Петербурге подбирается к тысяче

Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге продолжается. По данным на утро 3 ноября, в городе за минувшие сутки выявлено 944 новых случая заражения. Вчера их было 923.



Как сообщает оперштаб, в российскую статистику добавили ещё 18 648 заболевших. Это почти на четыреста случаев больше, чем было накануне, однако новым антирекордом число не стало. Больше всего заразившихся стабильно принесла Москва: в столице плюс 5150.



Петербург с 944 заболевшими на втором месте, при этом выздоровели ещё 484 человека. Всего в городе выявлено 64 139 случаев коронавирусной инфекции. Губернатор Александр Беглов накануне заявил, что прирост критический, и предупредил о перспективе жёстких ограничений.

