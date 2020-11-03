Рекорд за рекордом. Число заболевших COVID-19 за сутки в Петербурге подбирается к тысяче
Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге продолжается. По данным на утро 3 ноября, в городе за минувшие сутки выявлено 944 новых случая заражения. Вчера их было 923.
Как сообщает оперштаб, в российскую статистику добавили ещё 18 648 заболевших. Это почти на четыреста случаев больше, чем было накануне, однако новым антирекордом число не стало. Больше всего заразившихся стабильно принесла Москва: в столице плюс 5150.
Петербург с 944 заболевшими на втором месте, при этом выздоровели ещё 484 человека. Всего в городе выявлено 64 139 случаев коронавирусной инфекции. Губернатор Александр Беглов накануне заявил, что прирост критический, и предупредил о перспективе жёстких ограничений.
По данным городского штаба, за последние сутки в Петербурге на COVID-19 обследованы 30 663 человека. Под медицинским наблюдением находится 4253 горожанина: 57 — в обсерваторе, 2302 — на самоизоляции, и 1894 человека, которые контактировали с заболевшими.
В России за весь период пандемии выявлено 1 673 686 человек с COVID-19, более 1 миллиона 251 тысячи выздоровели.