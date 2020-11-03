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03.11.2020 10:43
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Рекорд за рекордом. Число заболевших COVID-19 за сутки в Петербурге подбирается к тысяче

Рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге продолжается. По данным на утро 3 ноября, в городе за минувшие сутки выявлено 944 новых случая заражения. Вчера их было 923.

Как сообщает оперштаб, в российскую статистику добавили ещё 18 648 заболевших. Это почти на четыреста случаев больше, чем было накануне, однако новым антирекордом число не стало. Больше всего заразившихся стабильно принесла Москва: в столице плюс 5150.

Петербург с 944 заболевшими на втором месте, при этом выздоровели ещё 484 человека. Всего в городе выявлено 64 139 случаев коронавирусной инфекции. Губернатор Александр Беглов накануне заявил, что прирост критический, и предупредил о перспективе жёстких ограничений.

По данным городского штаба, за последние сутки в Петербурге на COVID-19 обследованы 30 663 человека. Под медицинским наблюдением находится 4253 горожанина: 57 — в обсерваторе, 2302 — на самоизоляции, и 1894 человека, которые контактировали с заболевшими.

В России за весь период пандемии выявлено 1 673 686 человек с COVID-19, более 1 миллиона 251 тысячи выздоровели.

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Комментарии (27)

footballer13
Очевидно надо больше "рейдов"! Вирус испугается и убежит!
Bujumbura
Всё именно так, как предсказывали Нострадамус, Баба Ванга и - о ужас! - сама Баба Нюра...
Беглов, закрывай немедля рассадники вируса, а не то напишу петицию и мало не покажется!!!
Drak_vr
Запретов всё больше и случаев заражения тоже. Странная зависимость, по весне в магазинах так не бесновались с намордниками и перчатками, а заражений было много меньше, есть ли в них смысл хоть какой-то?
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