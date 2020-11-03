Петербург получил от федерального правительства 52 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Петербург получил от федерального правительства 52 млн рублей на борьбу с коронавирусом, об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину 3 ноября.
«По вашему поручению правительство РФ выделило городу 21 млрд рублей. Эти деньги были направлены на выплату медицинским работникам, на закупку лекарств и оборудования, средств индивидуальной защиты. Также 31 млрд, как и другим субъектам, были выделены на социальную поддержку населения — [это] семьи с детьми, учителя, пенсионеры и другие социальные работники», — сказал он.
Также, по словам Беглова, город ожидает «неплохие деньги» на лекарства для коронавирусных больных.