В Турции во время купания утонула россиянка

В курортном турецком городе Анталья утонула туристка из России. Об этом 3 ноября сообщает РБК со ссылкой на Геконсульство РФ.

В дипмиссии рассказали, что инцидент произошёл 1 ноября. Женщина 1946 года рождения плавала в море, когда почувствовала себя плохо. В результате она потеряла сознание.

Несмотря на реанимационные мероприятия медиков спасти россиянку не удалось.

Также 3 ноября во время крушения катера в той же провинции Анталья погиб россиянин. Экскурсионное судно перевернулось, туристов эвакуировали, но после в трюме нашли тело мужчины 1983 года рождения.