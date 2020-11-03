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03.11.2020 20:47
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В Турции во время купания утонула россиянка

В курортном турецком городе Анталья утонула туристка из России. Об этом 3 ноября сообщает РБК со ссылкой на Геконсульство РФ.

В дипмиссии рассказали, что инцидент произошёл 1 ноября. Женщина 1946 года рождения плавала в море, когда почувствовала себя плохо. В результате она потеряла сознание.

Несмотря на реанимационные мероприятия медиков спасти россиянку не удалось.

Также 3 ноября во время крушения катера в той же провинции Анталья погиб россиянин. Экскурсионное судно перевернулось, туристов эвакуировали, но после в трюме нашли тело мужчины 1983 года рождения.

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Комментарии (4)

asly
В этом сезоне туристы ездят только туда, поэтому трагедии с туристами конечно в основном оттуда. А потенциальных носителей ковида сильно больше прилетит из крыма или Краснодара, причём прилетевшим оттуда не надо сдавать тест на ковид и можно ходить и распространять сколько угодно, в отличии от прилетевших из Турции.
USSR_forever
1946 года рождения? в 73-74 года? для них давно на территории отелей есть небольшие бассейны...
263843251
В этом сезоне как то много трагедий там с туристами
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