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03.11.2020 13:50
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У Аланьи затонул катер с туристами, в трюме нашли погибшего россиянина

У берегов Аланьи в провинции Анталья (Турция) 3 ноября затонул прогулочный катер.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Как сообщает РИА Новости, по словам представителя Генерального консульства России в Анталье, в результате ЧП погиб один россиянин.

По информации турецких властей, судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту находились 32 иностранных туриста, включая граждан России (по данным СМИ, 12 человек). Около 10 часов по московскому времени судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи в 50 метрах от города и перевернулось. Большинство пассажиров высадились на отмели. Однако в ходе спасательных работ в трюме катера был обнаружен погибший мужчина — россиянин 1983 года рождения.

Остальные туристы доставлены на берег для оказания медицинской помощи. Их жизни вне опасности.

По данным издания Yenisafak, катер «Баба Селави» затонул из-за плохих погодных условий. Издание Iha называет имя погибшего — Данияр Махитов, и уточняет, что на борту было также пять членов экипажа.

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Комментарии (5)

DEMOMON
Ну-ну, россиянин...
Skazochny
Синий как изолента наверное спал
ZapadЭnka
В гальюн не во время спустился? Жаль парня, молодой совсем.
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