У Аланьи затонул катер с туристами, в трюме нашли погибшего россиянина
У берегов Аланьи в провинции Анталья (Турция) 3 ноября затонул прогулочный катер.
Как сообщает РИА Новости, по словам представителя Генерального консульства России в Анталье, в результате ЧП погиб один россиянин.
По информации турецких властей, судно вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту находились 32 иностранных туриста, включая граждан России (по данным СМИ, 12 человек). Около 10 часов по московскому времени судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи в 50 метрах от города и перевернулось. Большинство пассажиров высадились на отмели. Однако в ходе спасательных работ в трюме катера был обнаружен погибший мужчина — россиянин 1983 года рождения.