Глава МВД Австрии: Устроившему стрельбу в Вене исламисту удалось обмануть систему дерадикализации

По словам Нехаммера, преступник был вооружён укороченным автоматом Калашникова, мачете и пистолетом. Он действовал в районе оживленного барного района, так называемого «Бермудского треугольника». Члены специального подразделения Wega ликвидировали его за девять минут. «Это предотвратило худшее», — приводит слова министра австрийское издание Heute.

20-летний исламист, устроивший стрельбу в Вене накануне, ранее был осуждён за попытку присоединиться к террористической организации, но был отпущен на свободу досрочно. Ему удалось обмануть австрийскую систему дерадикализации, констатировал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер 3 ноября во время пресс-конференции.

Нападавшему 20 лет, он имеет двойное гражданство Австрии и Северной Македонии. Мужчина пытался присоединиться к «Исламскому государству» (запрещённая в России террористическая организация) в 2019 году и был осужден.



«Радикализованный мужчина был досрочно освобождён», — сказал глава МВД. Этому человеку удалось перехитрить программу дерадикализации. По словам министра, теперь система должна быть оценена и оптимизирована, чтобы принимать более эффективные меры против экстремистов.

К настоящему времени в Вене и Нижней Австрии проведено 18 обысков домов и арестовано 14 человек. Генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф подтвердил, что в доме убийцы были обнаружены части боеприпасов.



Нехаммер добавил, что очевидцы передали властям терабайт видеоданных, которые сейчас проверяются. Пока что на записях нет свидетельств того, что нападавших было несколько. Но пока просмотрена только половина материалов, поэтому в федеральной столице сохраняется высочайший уровень соблюдения безопасности.