Мы предложили читателям «Фонтанки» ответить на вопросы викторины «Что вы знаете о Павле Обухове?» Трое участников викторины, выбранные случайным образом из числа читателей, ответивших правильно на 8, 9 и 10 вопросов, получат абонементы на посещение бассейна от АО «Обуховский завод».

Викторина: Что вы знаете о Павле Обухове? Правильные ответы и имена победителей

Напомним, что тест был посвящен биографии Павла Матвеевича Обухова, знаменитого металлурга, изобретателя литой оружейной стали и основателя известного каждому петербуржцу предприятия. Ответы принимались с 6 по 30 октября 2020 года, причем в специальной форме необходимо было указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон.

«Фонтанка» благодарит всех, кто принял участие в викторине! Три победителя были выбраны случайным образом из числа участников, правильно ответивших на 10, 9 или 8 вопросов. В каждой группе — один победитель. Первое место занял Андрей Ананьев, правильно ответивший на 10 вопросов. Он получит абонемент на три месяца на посещение бассейна в спортивном комплексе «Алмаз-Антей». На втором месте — Елизавета Бебенина, давшая 9 правильных ответов. Она получит абонемент на два месяца. На третьем месте — Татьяна Панина с 8 верными ответами. Ей достанется абонемент на месяц. О времени и месте получения абонементов победителей уведомит по электронной почте или телефону представители АО «Обуховский завод».



А теперь — правильные ответы на вопросы.

1. В 1832 году Павел Обухов отправился учиться в Петербург, в Институт корпуса горных инженеров. Но как он туда добрался? Правильный ответ: На конном тарантасе

В те годы горные инженеры отправляли своих отпрысков на учебу в столицу ведомственным «детским караваном», состоящим из конных тарантасов. Он шел от Екатеринбурга по сибирскому тракту через Пермь, Казань, Нижний Новгород и Москву.

2. Обухов намеренно остался на второй год в выпускном классе института. Почему он так поступил? Правильный ответ: Хотел закончить институт с золотой медалью

Обухов желал быть «первым по выпуску», так как лучшего выпускника отправляли на два года в заграничную поездку — для изучения зарубежных производств. Однако ему не давались иностранные языки, поэтому он не мог превзойти главного соперника в своем классе, хотя занимался очень усердно. В итоге перед экзаменами Обухов сказался больным, попал в лазарет и остался на второй год. И уже в 1843 году окончил институт «первым по выпуску», получив золотую медаль.



3. На каком из этих музыкальных инструментов умел играть ученый-металлург? Правильный ответ: Гитара

Павел Матвеевич умел играть на гитаре, а кроме того — на виолончели и фортепиано. Во время учебы он участвовал в концертах и как музыкант, и как певец, исполняя арии и романсы. После одного из таких выступлений его даже пригласили поступить в труппу Императорских театров, но юный Обухов отказался, потому что хотел стать горным инженером.

4. Узнав об удачных испытаниях нарезных винтовок из обуховской стали, Александр II повелел ежегодно выплачивать изобретателю денежное вознаграждение в размере... Правильный ответ: 600 рублей

Императорская «премия» в 600 рублей должна была выплачиваться каждый год на протяжении всей службы Павла Обухова в Горном ведомстве.

5. Во время командировки в Германию в 1857 году Павел Обухов смог попасть на завод Круппа. Как его приняли? Правильный ответ: Провели экскурсию, но не дали что-либо рассмотреть

Обухову позволили осмотреть завод, но экскурсия проходила очень быстро, так что как следует разглядеть что-либо было невозможно. Тем не менее, по возвращении Обухов представил начальству отчет о результатах командировки, подготовив проект производства стальных орудий в России. В 1858 году он получил разрешение на строительство Князе-Михайловской фабрики в Златоусте.



6. Когда Павел Обухов получил привилегию (патент) на разработанный им способ массового производства качественной тигельной стали? Правильный ответ: В 1857 году

Павел Матвеевич получил привилегию на свое изобретение в 1857 году. В конце 1860 — начале 1861 года прошли испытания первой 12-фунтовой пушки из обуховской стали, которая выдержала более 4000 выстрелов. В 1863 году началось строительство сталелитейного и орудийного завода в Петербурге.

7. Какой из охотничьих трофеев молодости Обухов хранил дома? Правильный ответ: Шкуру медведя

Его дом украшал ковер из шкуры медведя, которого Павел Матвеевич добыл в уральских лесах, когда в 1844–1846 годах был управителем Серебрянского железоделательного завода.

8. Переехав в Петербург, Павел Обухов почти все свое время отдавал организации производства на заводе. Он позволял себе лишь одно развлечение. Какое именно? Правильный ответ: Слушать оперу

Оперу Павел Матвеевич посещал не реже одного раза в неделю. Кроме того, он был хлебосольным хозяином и всегда с радостью принимал гостей.

