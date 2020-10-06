Викторина: Что вы знаете о Павле Обухове?
У читателей «Фонтанки.ру» есть шанс получить абонемент на посещение бассейна в спортивном комплексе «Алмаз-Антей». Для этого нужно правильно ответить на вопросы нашей викторины.
В 2020 году исполняется 200 лет со дня рождения Павла Матвеевича Обухова, знаменитого металлурга, изобретателя литой оружейной стали и основателя известного каждому петербуржцу предприятия. В начале октября в рамках юбилейных мероприятий у главной проходной Обуховского завода откроют памятник его создателю. «Фонтанка» же, со своей стороны, подготовила для читателей викторину, посвященную биографии ученого.
Ответив на все вопросы, вы увидите форму: ее необходимо заполнить, если вы хотели бы получить абонемент на посещение бассейна спортивного комплекса «Алмаз-Антей». Пройти викторину и заполнить форму нужно не позже 30 октября 2020 года. Просим указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон (желательно — мобильный номер).
Три победителя викторины будут случайным образом выбраны из числа участников, правильно ответивших на 10, 9 или 8 вопросов. В каждой группе будет один победитель. Первое место и абонемент на три месяца достанется одному из читателей, правильно ответивших на 10 вопросов. Второе место и абонемент на два месяца — правильно ответившему на 9 вопросов. Третье место и абонемент на месяц — правильно ответившему на 8 вопросов. О времени и месте получения абонементов победителей уведомит по электронной почте или телефону концерн «Алмаз-Антей». Правила проведения конкурса
Напомним, что Павел Обухов принадлежал к числу выдающихся российских ученых. Его открытия вошли в свод мировых технических знаний. Он создал новый усовершенствованный метод производства тигельной стали — самого распространенного материала, на котором держится современная техника. Талант Павла Обухова, его знания и желание наладить отечественную металлургию позволили кардинально поменять ситуацию в оружейной отрасли России. Благодаря его разработке государству удалось заменить устаревшие орудия на более современные, не покупая дорогую сталь у английских и германских компаний. Кроме того, именно на Обуховском заводе были заложены основы российской металлургической науки, развивающейся в прочном союзе с производством.
Материал подготовлен специально для концерна «Алмаз-Антей»