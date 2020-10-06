Викторина: Что вы знаете о Павле Обухове?

В 2020 году исполняется 200 лет со дня рождения Павла Матвеевича Обухова, знаменитого металлурга, изобретателя литой оружейной стали и основателя известного каждому петербуржцу предприятия. В начале октября в рамках юбилейных мероприятий у главной проходной Обуховского завода откроют памятник его создателю. «Фонтанка» же, со своей стороны, подготовила для читателей викторину, посвященную биографии ученого.



Ответив на все вопросы, вы увидите форму: ее необходимо заполнить, если вы хотели бы получить абонемент на посещение бассейна спортивного комплекса «Алмаз-Антей». Пройти викторину и заполнить форму нужно не позже 30 октября 2020 года. Просим указывать свое настоящее имя, постоянно используемый электронный адрес и работающий телефон (желательно — мобильный номер).

