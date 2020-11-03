Число жертв землетрясения в Измире достигло 107

Число жертв землетрясения в Измире вновь увеличилось, оно достигло 107 человек, сообщили днём 3 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

В больницах остаются 144 пострадавших, из-под завалов спасены более ста человек. Число пострадавших составило 1027.

По данным AFAD, вслед за 6,6-балльным землетрясением 30 октября на западе Турции было зафиксировано 1508 толчков более слабой силы, причем в 44 случаях магнитуда афтершоков превышала 4.