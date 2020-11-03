Число жертв землетрясения в Измире достигло 107
Число жертв землетрясения в Измире вновь увеличилось, оно достигло 107 человек, сообщили днём 3 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
В больницах остаются 144 пострадавших, из-под завалов спасены более ста человек. Число пострадавших составило 1027.
По данным AFAD, вслед за 6,6-балльным землетрясением 30 октября на западе Турции было зафиксировано 1508 толчков более слабой силы, причем в 44 случаях магнитуда афтершоков превышала 4.
Поисково-спасательные работы в Измире завершены в 12 из 17 разрушенных жилых домов. Разбор завалов 5 домов продолжается.
Прокуратура Измира в понедельник вечером выдала ордер на арест 9 из 11 лиц, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения на западе Турции.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.