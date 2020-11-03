Во время теракта в Вене находились Валерий Гергиев и Денис Мацуев — они начинают тур с Венским филармоническим оркестром

Пианист уточнил, что оркестр и он с Валерием Гергиевым в Вене находятся в одной гостинице, расположенной между центром и аэропортом (так было решено для соблюдения правил карантина), и в ближайшее время должны отправиться в аэропорт.

«У нас начинается практически в боевых условиях наш тур с Венским филармоническим оркестром и маэстро Гергиевым, — рассказал Денис Мацуев в Фейсбуке днем 3 ноября. — Мы вчера утром прилетели в Вену. Только этим путём мы сможем с оркестром вместе сегодня чартерным рейсом вылететь в Японию. Есть договорённость премьер-министров обеих стран, Австрии и Японии. Вчера мы все вместе с оркестром должны были весь день провести в карантине в Вене, в гостинице, сдав тест на covid».

«Вчера, как вы уже знаете, здесь, в Вене, произошел теракт, — обратился Мацуев к подписчикам. — Пишут о погибших, о выстрелах. Мне бы хотелось выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Безумный год. Берегите себя».



Музыкант добавил, что в Японии ему и его коллегам придется заново сдавать тест и сидеть день в карантине — только после этого можно будет начинать гастроли, во время которых артистам все равно будет запрещено покидать гостиничные номера в свободное от концертов время — даже при наличии отрицательных тестов.



О необычных гастролях Денис Мацуев и Валерий Гергиев обещают рассказывать в ходе живых трансляций.



Напомним, теракт в Вене произошел поздним вечером 2 ноября, погибли четыре человека. По данным местной полиции, взрывы произошли в шести местах. Россияне, находившиеся в австрийской столице в момент теракта, рассказали «Фонтанке», какой для них стала эта ночь. Ранее о стрельбе поблизости от своего дома в центре Вены рассказала оперная дива Анна Нетребко.

