FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 14:56
6
Печать

Во время теракта в Вене находились Валерий Гергиев и Денис Мацуев — они начинают тур с Венским филармоническим оркестром

«У нас начинается практически в боевых условиях наш тур с Венским филармоническим оркестром и маэстро Гергиевым, — рассказал Денис Мацуев в Фейсбуке днем 3 ноября. — Мы вчера утром прилетели в Вену. Только этим путём мы сможем с оркестром вместе сегодня чартерным рейсом вылететь в Японию. Есть договорённость премьер-министров обеих стран, Австрии и Японии. Вчера мы все вместе с оркестром должны были весь день провести в карантине в Вене, в гостинице, сдав тест на covid».

Пианист уточнил, что оркестр и он с Валерием Гергиевым в Вене находятся в одной гостинице, расположенной между центром и аэропортом (так было решено для соблюдения правил карантина), и в ближайшее время должны отправиться в аэропорт.

«Вчера, как вы уже знаете, здесь, в Вене, произошел теракт, — обратился Мацуев к подписчикам. — Пишут о погибших, о выстрелах. Мне бы хотелось выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Безумный год. Берегите себя».

Музыкант добавил, что в Японии ему и его коллегам придется заново сдавать тест и сидеть день в карантине — только после этого можно будет начинать гастроли, во время которых артистам все равно будет запрещено покидать гостиничные номера в свободное от концертов время — даже при наличии отрицательных тестов.

О необычных гастролях Денис Мацуев и Валерий Гергиев обещают рассказывать в ходе живых трансляций.

Напомним, теракт в Вене произошел поздним вечером 2 ноября, погибли четыре человека. По данным местной полиции, взрывы произошли в шести местах. Россияне, находившиеся в австрийской столице в момент теракта, рассказали «Фонтанке», какой для них стала эта ночь. Ранее о стрельбе поблизости от своего дома в центре Вены рассказала оперная дива Анна Нетребко.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

german_5e4d02dc5a4f9
Патриотичненько.
alexpv
А что за границу можно выезжать всем?
Или только дирижёрам и друзьям президента?
Так то в Мариинском почти половина труппы ковидом болеет. Но штрафы не для них, а для бабушки которая за хлебом без маски вышла.
hal9000
А теперь все будут рассказывать что они все были в центре событий..это потрясающе..такие ощущения непередоваемы..все своими глазами видели...как когда короновирус был у всех родственники с италии оказались с европы..все сразу такие важные стали..мама дорогая...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний