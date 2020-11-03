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03.11.2020 12:26
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Трактор и «Лада» разлетелись по кюветам на «Коле», ещё одна машина перегородила дорогу

Небольшой затор в сторону Ленобласти образовался утром 3 ноября на трассе «Кола» (Мурманское шоссе) между Разметелево и Невой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФГУ Упрдор «Северо-Запад», 3 ноября около 10:40 на 31-м километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись два легковых автомобиля и трактор, двигавшиеся в попутном направлении. В результате ДТП никто не пострадал. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что трактор съехал в кювет, а одна из машин стоит на проезжей части. «Лада Гранта» чуть дальше тоже в кювете, добавляют в группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Дорожники отмечают, что повреждённые транспортные средства находятся на месте происшествия, ожидая эвакуации. Занята одна полоса из двух, имеется незначительный затор в сторону области. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.

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Комментарии (3)

260569221
Какие жигули?? Автор, ты чего? Учи матчасть.

На опель похоже
hal9000
Трактора обычно едут в сторонке..у них скорость то черепашья...тем более это погрузчик..чё надо сделать чтобы трактор в кювет закинуть..что то у меня подозрение что на гранте .будущий БВШник...жигулисты практически так же гоняют как БВШники...
SWd
"Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет." - это главное. И ни слова об обстоятельствах и пострадавших.
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