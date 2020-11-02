Рогозин ответил на критику Путина за затяжку принятия космических программ
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст Владимира Путина критики в адрес госкорпорации заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.
"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года", — написал Рогозин в своем Twitter.
Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в Правительство РФ в установленные сроки - в августе с.г. Надеюсь, что после сегодняшнего совещания у В.В.Путина объёмы их финансирования— РОГОЗИН (@Rogozin) November 2, 2020
Глава "Роскосмоса" добавил - он надеется на то, что "после сегодняшнего совещания <…> объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты".
"Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у В. В. Путина", — написал Рогозин.
В ходе сегодняшнего совещания президент потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития ГЛОНАСС.