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02.11.2020 22:20
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Рогозин ответил на критику Путина за затяжку принятия космических программ

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после прозвучавшей из уст Владимира Путина критики в адрес госкорпорации заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.

"Проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" были внесены в правительство РФ в установленные сроки — в августе сего года", — написал Рогозин в своем Twitter.

Глава "Роскосмоса" добавил - он надеется на то, что "после сегодняшнего совещания <…> объемы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты".

"Благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у В. В. Путина", — написал Рогозин.

В ходе сегодняшнего совещания президент потребовал доложить, почему до сих пор не утверждены программы разработки сверхтяжелой ракеты, проекта "Сфера" и развития ГЛОНАСС.

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Комментарии (17)

Капитан Очевидность2
Программы они там печатают.
Это примерно как в Петербурге метро строят - планы развития всё рисуют и рисуют, типа кольцевых и аппендиксов в аэропорт.
Otkating
сам дурак
Капитан Очевидность2
"объемы их финансирования" -это всё, что интересно этому рогозину.
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