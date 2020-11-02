Смольный: В Петербурге развернуто 8 тысяч ковидных коек, свободно 20%

На 2 ноября в Петербурге развернуто 7913 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 2 ноября в ходе онлайн-конференции с бизнесом заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



По его словам, больных COVID-19 принимают 16 медицинских учреждений. Сейчас свободно 1517 взрослых коек и 81 детская. Это 20% от общего количества по каждой категории, пояснил он. 6 ноября будут введены койки в ГБУЗ Клиническая больница № 122 имени Л. Г. Соколова и Мариинской больнице.