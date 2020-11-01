В Петербург вернулся туман. Он захватывает улицы и тормозит автомобилистов
Густой туман, накрывший Петербург воскресным утром, к вечеру вернулся, чтобы повторить. Автомобилистам советуют уступить.
Плотный туман около пяти часов вечера 1 ноября встречает водителей на Пулковском шоссе. «Въезжаешь со стороны Гатчины и словно в пелену попадаешь. Видимость — метров сто-двести. Всё тёмное», — рассказывают «Фонтанке» читатели.
Дымка накрыла не только Московский район города. В соцсетях сообщают, что туманно на Октябрьской набережной, в Красногвардейском районе, в Колпино и на Дыбенко. Некоторые продолжают не только вглядываться, но и принюхиваться: запах гари в тумане ещё утром ощущали во Фрунзенском районе.