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01.11.2020 18:01
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В Петербург вернулся туман. Он захватывает улицы и тормозит автомобилистов

Густой туман, накрывший Петербург воскресным утром, к вечеру вернулся, чтобы повторить. Автомобилистам советуют уступить.

Плотный туман около пяти часов вечера 1 ноября встречает водителей на Пулковском шоссе. «Въезжаешь со стороны Гатчины и словно в пелену попадаешь. Видимость — метров сто-двести. Всё тёмное», — рассказывают «Фонтанке» читатели.

автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»
автор фото Юлия Яковлева / «Фонтанка.ру»

Дымка накрыла не только Московский район города. В соцсетях сообщают, что туманно на Октябрьской набережной, в Красногвардейском районе, в Колпино и на Дыбенко. Некоторые продолжают не только вглядываться, но и принюхиваться: запах гари в тумане ещё утром ощущали во Фрунзенском районе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ash364
На севере он утром был. Отстаете, товарищи южане ;-)
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