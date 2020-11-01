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01.11.2020 11:28
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После ночи под дважды редкой луной петербуржцы проснулись в атмосфере Сайлент-Хилла. Некоторые унюхали гарь

Утро последнего осеннего месяца встретило жителей Петербурга туманом. Фотографиями теряющихся в дымке городских пейзажей 1 ноября делятся в соцсетях.

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#утро 7:19 #туман

Публикация от Vanillajuly (@vanillajuly_)

Ноябрь в Северной столице начался с антициклона, наполненного холодными воздушными массами. Как сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, в воскресенье облачно, с прояснениями и без дождей. Днём обещают +5…+7°.

Накануне МЧС предупреждало водителей об ухудшении видимости в ночные и утренние часы. Прогнозы оправдались — в последний день недели Петербург заволокло туманом. Сквозь дымку на город смотрят жители Парнаса.

Фотографиями делятся из Невского и Приморского районов города.

Туман накрыл также Кудрово.

Его фотографируют на Обводном канале и в Купчино. Правда, жители Фрунзенского района подозревают, что дымка может быть не только природного происхождения. Читатели с Олеко Дундича пишут, что смог окутал окрестности ночью и принёс с собой запах гари. Жители обратились в МЧС, однако при объезде территории, по их словам, источник найден не был.

Ночь на 1 ноября отметилась более редким явлением. На небе можно было наблюдать самую маленькую полную «голубую» Луну.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Капитан Очевидность2
С каждым днём становится всё тяжелее и тяжелее читать заголовки на Фонтанке.
Skazochny
Дурачки, это запах победы и стабильности
solary
с каких это пор октябрь - последний осенний месяц?
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