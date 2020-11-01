После ночи под дважды редкой луной петербуржцы проснулись в атмосфере Сайлент-Хилла. Некоторые унюхали гарь
Утро последнего осеннего месяца встретило жителей Петербурга туманом. Фотографиями теряющихся в дымке городских пейзажей 1 ноября делятся в соцсетях.
Ноябрь в Северной столице начался с антициклона, наполненного холодными воздушными массами. Как сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, в воскресенье облачно, с прояснениями и без дождей. Днём обещают +5…+7°.
Накануне МЧС предупреждало водителей об ухудшении видимости в ночные и утренние часы. Прогнозы оправдались — в последний день недели Петербург заволокло туманом. Сквозь дымку на город смотрят жители Парнаса.
Фотографиями делятся из Невского и Приморского районов города.
Туман накрыл также Кудрово.
Его фотографируют на Обводном канале и в Купчино. Правда, жители Фрунзенского района подозревают, что дымка может быть не только природного происхождения. Читатели с Олеко Дундича пишут, что смог окутал окрестности ночью и принёс с собой запах гари. Жители обратились в МЧС, однако при объезде территории, по их словам, источник найден не был.
Ночь на 1 ноября отметилась более редким явлением. На небе можно было наблюдать самую маленькую полную «голубую» Луну.