Канун Дня Всех Святых пройдёт в Петербурге под редкой луной. Она дважды уникальна
Хэллоуин в этом году станет действительно необычным. Колорита празднику добавит полнолуние, которое последний раз выпадало на эту ночь более чем четверть века назад. Явление, которое можно увидеть в небе, получило название «голубая Луна».
Как сообщает Московский планетарий, ночь на 1 ноября дарит нам тринадцатое, «лишнее» полнолуние года. Обычно полную Луну можно увидеть раз в месяц, второе за этот период называют «голубой Луной», и выпадает оно в среднем раз в два с половиной года.
Высматривать цветовые метаморфозы в небе бесполезно. Своё название этот феномен получил не из-за голубого цвета, а как раз из-за его редкости.
«Есть такое выражение на английском – «Once in a Blue Moon», что означает «редко, никогда», аналогично нашему «после дождичка в четверг», - объясняют в планетарии. Как подсчитали «Би-би-си», в последний раз на Хэллоуин такая Луна сияла в 1974 году, а в следующий её можно будет увидеть 31 октября 2039 года.
Кроме того, этой ночью Луна не только полная и «голубая», но ещё и самая маленькая в 2020 году. Сегодня спутник находится на самой удаленной от Земли точке своей орбиты.