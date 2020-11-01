Хэллоуин в этом году станет действительно необычным. Колорита празднику добавит полнолуние, которое последний раз выпадало на эту ночь более чем четверть века назад. Явление, которое можно увидеть в небе, получило название «голубая Луна».



Как сообщает Московский планетарий, ночь на 1 ноября дарит нам тринадцатое, «лишнее» полнолуние года. Обычно полную Луну можно увидеть раз в месяц, второе за этот период называют «голубой Луной», и выпадает оно в среднем раз в два с половиной года.