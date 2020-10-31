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31.10.2020 13:43
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150 человек собрались защищать от сноса здание ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. Полиция не вмешивается

Активисты и жители собрались у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, которое, по их мнению, готовят к сносу. Внутри сооружения идет зачистка. Рабочие выкидывают из окон детали интерьера, а вокруг спешно сносятся все павильоны и ларьки, рассказал 31 октября «Фонтанке» депутат Заксобрания Борис Вишневский

«Собрались около 150 человек. Люди, естественно, возмущены, в суде находятся несколько исков и об отмене разрешения на строительство, и об оспаривании отказа КГИОП включить здание в реестр памятников. Они требуют мер предварительной защиты — чтобы ВНИИБ не трогали, пока не будут вынесены судебные решения. У здания выступают гражданские активисты и жители, которые говорят, что в районе не хватает школ и социальных объектов, а городская администрация не изволит им даже отвечать. Полиция ни во что не вмешивается», — отметил Вишневский.

Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
Фото: Михаил ОгневФонтанка.ру»

ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности расположен по адресу: 2-й Муринский проспект, 49. Здание в стиле сталинского неоклассицизма возвели в 1955–1957 годах по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. Весной собственник, ООО «Институт бумажной промышленности», получил разрешение на строительство на месте старого здания 11-этажного жилого дома. КГИОП отказался признать здание памятником. А парламент Петербурга на заседании 28 октября поддержал направление депутатского запроса губернатору Александру Беглову по поводу судьбы здания.

<b class="_">отключение здания</b>&nbsp;<b class="_">от</b>&nbsp;<b class="_">коммуникаций</b>
отключение здания от коммуникацийФото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
<b class="_">отключение здания</b>&nbsp;<b class="_">от</b>&nbsp;<b class="_">коммуникаций</b>
отключение здания от коммуникацийФото: Михаил ОгневФонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

193121
Когда выборы в России отменяли - никто не протестовал. А теперь назначенный губернатор делает то, что ему приказывает назначивший. Протестовать поздно.
local_
Выставили его на городскую сцену как в кукольном театре тряпичную куклу. Как рука,на которую его натянули,захочет,так он и сделает/или не сделает.Просто он не самостоятельный чиновник,в этом ему не позавидуешь.
Wert
Упс
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