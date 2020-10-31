Активисты и жители собрались у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, которое, по их мнению, готовят к сносу. Внутри сооружения идет зачистка. Рабочие выкидывают из окон детали интерьера, а вокруг спешно сносятся все павильоны и ларьки, рассказал 31 октября «Фонтанке» депутат Заксобрания Борис Вишневский



«Собрались около 150 человек. Люди, естественно, возмущены, в суде находятся несколько исков и об отмене разрешения на строительство, и об оспаривании отказа КГИОП включить здание в реестр памятников. Они требуют мер предварительной защиты — чтобы ВНИИБ не трогали, пока не будут вынесены судебные решения. У здания выступают гражданские активисты и жители, которые говорят, что в районе не хватает школ и социальных объектов, а городская администрация не изволит им даже отвечать. Полиция ни во что не вмешивается», — отметил Вишневский.