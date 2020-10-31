150 человек собрались защищать от сноса здание ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте. Полиция не вмешивается
Активисты и жители собрались у здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, которое, по их мнению, готовят к сносу. Внутри сооружения идет зачистка. Рабочие выкидывают из окон детали интерьера, а вокруг спешно сносятся все павильоны и ларьки, рассказал 31 октября «Фонтанке» депутат Заксобрания Борис Вишневский
«Собрались около 150 человек. Люди, естественно, возмущены, в суде находятся несколько исков и об отмене разрешения на строительство, и об оспаривании отказа КГИОП включить здание в реестр памятников. Они требуют мер предварительной защиты — чтобы ВНИИБ не трогали, пока не будут вынесены судебные решения. У здания выступают гражданские активисты и жители, которые говорят, что в районе не хватает школ и социальных объектов, а городская администрация не изволит им даже отвечать. Полиция ни во что не вмешивается», — отметил Вишневский.
ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности расположен по адресу: 2-й Муринский проспект, 49. Здание в стиле сталинского неоклассицизма возвели в 1955–1957 годах по проекту ленинградского архитектора Бориса Журавлева. Весной собственник, ООО «Институт бумажной промышленности», получил разрешение на строительство на месте старого здания 11-этажного жилого дома. КГИОП отказался признать здание памятником. А парламент Петербурга на заседании 28 октября поддержал направление депутатского запроса губернатору Александру Беглову по поводу судьбы здания.