FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 11:14
6
Печать

В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждут завершения роста заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом может остановиться в середине ноября, рассчитывают в Роспотребнадзоре. Об этом РИА Новости 30 октября заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

«Пока эпидемический процесс находится в фазе роста. Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция, и ее эпидемиология все же недостаточно изучена», — сказала Пшеничная.

Ранее она говорила о том, что в Роспотребнадзоре ожидают на пике заболеваемости 20 тысяч случаев заражения COVID-19 в сутки. Судя по сегодняшним показателям, ждать осталось недолго — за 24 часа по стране выявили 18 283 новых случая, из них 801 — в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

260657101
Из Натальи Пшеничной так себе аналитик. Если взять за модель развития ситуации, то у нас ситуация похоже на США, только у нас еще больше пренебрегают ношением масок, меньше делается тестирования ( попробуйте быстро и бесплатно пройти тест даже если у вас есть симптомы, даже в СПб не говоря уже про регионы), из плюсов в сравнении с США у нас существенно беднее население и оно не практически ( в регионах точно) не ходит по барам, ресторанам и клубам, так где заразится проще всего, опять же по бедности россияне меньше ездят и путешествуют, из минусов больше ездят в переполненном ОТ. Посмотрите какая ситуация в США и там началось раньше, не вижу никаких оснований для волюнтаристского оптимизма заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии , в высшей степени непрофессиональное заявление, ничем не подкрепленное. Впрочем ничего удивительного, руководителей сейчас не по делам и профпригодности подбирают, а по другим качествам.
ЛоскутныйЕнот
"Возможно...у середине ноября", а неделю назад прогнозировали к началу ноября выйдем на плато. В общем до лета всё это как минимум.
260569221
Как же достало это слово.... «может».... может да, а может и нет...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний