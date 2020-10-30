В Роспотребнадзоре рассказали, когда ждут завершения роста заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом может остановиться в середине ноября, рассчитывают в Роспотребнадзоре. Об этом РИА Новости 30 октября заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.



«Пока эпидемический процесс находится в фазе роста. Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция, и ее эпидемиология все же недостаточно изучена», — сказала Пшеничная.

