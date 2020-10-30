В Роспотребнадзоре прогнозируют до 20 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки

До 20 тысяч случаев коронавирусной инфекции в сутки может быть на пике заболеваемости, после чего ситуация должна стабилизироваться. Об этом 30 октября заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — сказала Пшеничная РИА Новости, но отметила, что все зависит от того, насколько эффективно россияне будут соблюдать предписанные меры безопасности.

