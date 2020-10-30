В Роспотребнадзоре прогнозируют до 20 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки
До 20 тысяч случаев коронавирусной инфекции в сутки может быть на пике заболеваемости, после чего ситуация должна стабилизироваться. Об этом 30 октября заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — сказала Пшеничная РИА Новости, но отметила, что все зависит от того, насколько эффективно россияне будут соблюдать предписанные меры безопасности.
По словам Пшеничной, процесс стабилизации начнется, когда суточные показатели новых случаев будут идентичными в течение восьми дней, а индекс распространения не будет превышать единицу. Этот индекс рассчитывается по формуле: количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня делится на официальное число инфицированных за предыдущие четыре дня.
За последние сутки в Петербурге выявили 758 новых случаев заражения коронавирусом — очередной ежедневный рекорд по приросту заболевших. По России также новый рекорд — 17717 заразившихся за 24 часа.