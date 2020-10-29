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29.10.2020 20:48
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Автомобиль в немецком Кемпене въехал в велосипедистов. Погиб как минимум один человек

В городе Кемпен в Германии автомобиль въехал в пешеходную зону и сбил нескольких человек. Об этом 29 октября сообщает Bild.

По предварительной информации, машина по неизвестной пока причине въехала в группу велосипедистов, которые передвигались рядом по тротуару. Как сообщили в полиции, как минимум один человек погиб, еще трое серьезно ранены. Пострадавших забирал спасательный вертолет. Пресс-секретарь окружного полицейского управления заявила, что пока нет доказательств того, что столкновение было умышленным.

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Комментарии (7)

MuCephei_88
А те кто думает, что мигрантов туда пускают из высоких нравственных принципов, ну что сказать - будьте такими наивными и дальше.
MuCephei_88
Европейские политики точно также разрушили свои страны толпами мигрантов (ради их же лишних голосов на выборах в будущем) ради собственных шкурных интересов, как разрушают свои страны лидеры в СНГ. Просто подходы разные, а цель и у тех и у других одна.
Danik
Увы, пригласили, пустили, вот и расхлебывают. Да и народ занят другим, а политическая елита под шумок может проворачивать любые дела. Короче, это многим выгодно. Разделяй и властвуй!
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