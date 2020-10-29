Автомобиль в немецком Кемпене въехал в велосипедистов. Погиб как минимум один человек
В городе Кемпен в Германии автомобиль въехал в пешеходную зону и сбил нескольких человек. Об этом 29 октября сообщает Bild.
По предварительной информации, машина по неизвестной пока причине въехала в группу велосипедистов, которые передвигались рядом по тротуару. Как сообщили в полиции, как минимум один человек погиб, еще трое серьезно ранены. Пострадавших забирал спасательный вертолет. Пресс-секретарь окружного полицейского управления заявила, что пока нет доказательств того, что столкновение было умышленным.
Schwerer Verkehrsunfall in #Kempen #St. Hubert— Polizei NRW VIE (@polizei_nrw_vie) October 29, 2020
Die Tönisberger Straße ist zwischen der B 9 und Hülser Straße gesperrt.
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