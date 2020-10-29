В городе Кемпен в Германии автомобиль въехал в пешеходную зону и сбил нескольких человек. Об этом 29 октября сообщает Bild.



По предварительной информации, машина по неизвестной пока причине въехала в группу велосипедистов, которые передвигались рядом по тротуару. Как сообщили в полиции, как минимум один человек погиб, еще трое серьезно ранены. Пострадавших забирал спасательный вертолет. Пресс-секретарь окружного полицейского управления заявила, что пока нет доказательств того, что столкновение было умышленным.