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29.10.2020 20:37
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Сбер выкупил долю Мамута и стал единственным владельцем Rambler

Сбер консолидировал 100% «Рамблера» и выкупил у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка 29 октября.

По данным Сбера, платеж будет осуществляться траншами. «Первый – в размере 3 млрд руб. – будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определён позднее и выплачен в течение года. Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group. Сбер стал акционером Rambler Group в 2019 году, в июле 2020 года увеличив свою долю в капитале группы до 55%», – сообщает пресс-служба Сбера.

Основной вектор развития компании в ближайшее время – инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. Кроме того, Сбер планирует укреплять позиции в сфере онлайн-медиа.

Сбербанк и Rambler Group в прошлом году закрыли сделку по вхождению банка в капитал группы, в результате кредитная организация стала собственником 46,5 % акций холдинга. В конце июля 2020 года Сбербанк сообщил, что увеличит долю в капитале Rambler Group до 55% через выкуп 6,95% акций у Rambler Group и 1,5 % у компании A&NN. Предполагалось, что сумма инвестиций составит 2 миллиарда рублей.

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Комментарии (2)

Sadava
Следующей новостью будет "Банк "Сбер" приобрел у Татьяны Дьяченко....". Похоже, Греф в приемники готовится. А Рамблер уже 3 года стал заштатным и поисковиком, и новостником.
Alex001
Теперь будет сберамблер.
Шутки шутками, а рамблер всё. Ушла эпоха.
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