Сбер выкупил долю Мамута и стал единственным владельцем Rambler

Сбер консолидировал 100% «Рамблера» и выкупил у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка 29 октября.

По данным Сбера, платеж будет осуществляться траншами. «Первый – в размере 3 млрд руб. – будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определён позднее и выплачен в течение года. Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group. Сбер стал акционером Rambler Group в 2019 году, в июле 2020 года увеличив свою долю в капитале группы до 55%», – сообщает пресс-служба Сбера.

