Сбербанк инвестирует 2 млрд рублей в Rambler Group и станет контролирующим акционером
Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до
«Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей», — цитирует сообщение банка 29 июля РИА Новости.
В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере
Сбербанк и Rambler Group в прошлом году закрыли сделку по вхождению банка в капитал группы, в результате кредитная организация стала собственником