Сбербанк инвестирует 2 млрд рублей в Rambler Group и станет контролирующим акционером

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55 % через выкуп 6,95 % акций у Rambler Group и 1,5 % у компании A&NN, сумма инвестиций составит 2 миллиарда рублей.



«Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей», — цитирует сообщение банка 29 июля РИА Новости.

