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29.07.2020 10:04
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Сбербанк инвестирует 2 млрд рублей в Rambler Group и станет контролирующим акционером

Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55 % через выкуп 6,95 % акций у Rambler Group и 1,5 % у компании A&NN, сумма инвестиций составит 2 миллиарда рублей.

«Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей», — цитирует сообщение банка 29 июля РИА Новости.

В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95 %, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо выкупа 6,95 % напрямую у Rambler Group банк также приобретет долю в 1,5 % напрямую у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. «Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55 %», — добавили в банке.

Сбербанк и Rambler Group в прошлом году закрыли сделку по вхождению банка в капитал группы, в результате кредитная организация стала собственником 46,5 % акций холдинга.

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Комментарии (2)

bullauge
Где фас, ну нельзя же чтобы везде был владельцем один и тот же банк
wagna
кто такой рамблер?
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