Бизнесмен, оставивший без протеза паралимпийскую чемпионку, снова идёт под суд. Ему вменяют десятки жертв и под 200 млн ущерба
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу предпринимателя Валерия Перевозникова, осуждённого за обман чемпионки мира по «волейболу сидя». На аферах с протезами для инвалидов он мог заработать 179 млн рублей.
Как сообщается 29 октября на сайте ведомства, Перевозникову вменяют мошенничество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, в 2017-2018 годах индивидуальный предприниматель заключал договоры на изготовление протезов для инвалидов, получал оплату, но не исполнял свои обязательства.
Предполагается, что бизнесмен заработал 179 миллионов рублей, обманув сорок человек. Его дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы.
24 сентября этот же суд приговорил Перевозникова к 4 годам колонии общего режима за три эпизода мошенничества в особо крупном размере. Согласно материалам дела, одной из его жертв стала чемпионка мира и Европы по «волейболу сидя», член паралимпийской сборной России Елизавета Кунтсман. Она заказала и так и не дождалась протезов для ног стоимостью 5 миллионов рублей. Деньги спортсменка брала в кредит.