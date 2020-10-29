Бизнесмен, оставивший без протеза паралимпийскую чемпионку, снова идёт под суд. Ему вменяют десятки жертв и под 200 млн ущерба

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу предпринимателя Валерия Перевозникова, осуждённого за обман чемпионки мира по «волейболу сидя». На аферах с протезами для инвалидов он мог заработать 179 млн рублей.



Как сообщается 29 октября на сайте ведомства, Перевозникову вменяют мошенничество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, в 2017-2018 годах индивидуальный предприниматель заключал договоры на изготовление протезов для инвалидов, получал оплату, но не исполнял свои обязательства.

