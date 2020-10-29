МИД Турции поддержал народ Франции и заявил, что произошедшей теракт в Ницце не связан с религией
МИД Турции осудил теракт в Ницце, выразил солидарность с народом Франции и заявил, что произошедший инцидент не имеет отношения к религии. Об этом 29 октября сообщил ТАСС.
«Решительно осуждаем нападение на церковь в Ницце, соболезнуем родственникам погибших и выражаем пожелания выздоровления пострадавшим. Ничто не может узаконить насилие. Совершившие нападение на место молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности», — цитирует агентство заявление турецкого ведомства.
Убийство нескольких человек произошло в Ницце. Около 11:00 по мск неизвестный с ножом, выкрикивая радикальные лозунги, напал на людей около базилики Нотр-Дам. Жертвами нападавшего, по предварительным данным, стали три человека: женщина средних лет и пожилой мужчина, подробностей по поводу третьего убитого пока нет. Мэр Ниццы из-за теракта призвал начать бороться с «исламистским фашизмом».
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. По делу об убийстве задержаны девять человек, в том числе семья нападавшего и недовольный преподавателем родитель.