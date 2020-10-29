МИД Турции поддержал народ Франции и заявил, что произошедшей теракт в Ницце не связан с религией

МИД Турции осудил теракт в Ницце, выразил солидарность с народом Франции и заявил, что произошедший инцидент не имеет отношения к религии. Об этом 29 октября сообщил ТАСС.



«Решительно осуждаем нападение на церковь в Ницце, соболезнуем родственникам погибших и выражаем пожелания выздоровления пострадавшим. Ничто не может узаконить насилие. Совершившие нападение на место молитв не имеют отношения к религии, человечности и нравственности», — цитирует агентство заявление турецкого ведомства.

Убийство нескольких человек произошло в Ницце. Около 11:00 по мск неизвестный с ножом, выкрикивая радикальные лозунги, напал на людей около базилики Нотр-Дам. Жертвами нападавшего, по предварительным данным, стали три человека: женщина средних лет и пожилой мужчина, подробностей по поводу третьего убитого пока нет. Мэр Ниццы из-за теракта призвал начать бороться с «исламистским фашизмом».