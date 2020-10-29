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29.10.2020 11:01
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В Москве неизвестный ворвался в офис «Яндекс.Такси». Он облил себя бензином и потребовал встречи с гендиректором

Весьма эмоциональным и напряженным выдалось утро 29 октября у сотрудников московского «Яндекс.Такси». Неизвестный мужчина ворвался в офис компании, облил себя бензином и потребовал встречи с гендиректором. Об этом сообщает телеканал 360.

Здание оцепили, на месте работали сотрудники правоохранительных органов и сотрудники МЧС. В итоге шантажиста задержали. О мотивах его поступка пока ничего не известно.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси».

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Комментарии (4)

261847251
Анекдот вспомнился - не совсем в тему, но зато про бензин и автомобили тоже есть:

Вдоль автомобильной пробки идёт человек и обращается ко всем водителям:
- Там впереди террористы остановили правительственный кортеж, угрожают облить их бензином и сжечь, если им не дадут миллион долларов! Вы сколько можете дать?
- Ну-у... мне ещё до дома надо доехать, но литров 10 солью.
Nemcoff
Водитель эконома 100%. Видимо увидел статью про рекордную прибыль Яндекс.такси в 2020 при том, что тарифы, сколько бы водители не просили Я не поменял, и комиссию оставил на прежнем уровне 25%
jump
г. Гатчина , стоимость поездки на 2-3 км по тарифу Эконом - 90 руб - 23%( яндекс.такси) водителю грязными - 65 рублей из них вычитаем амортизацию авто и топливо, сколько водитель заработал?
СПБ - стоимость поездки по тарифу Эконом - 100-130 руб за 2-3 км - 23-25 % - 3% таксопарк , итого водителю грязными = 90 рублей. Из 90 вычитаем амортизацию авто и топливо , сколько водитель заработал?
Стоимость аренда хундай солярис 1100-1300 руб в сутки без учета топлива.
Комиссия от заказа плавает - чем короче поездка , тем выше % комиссии. Таким образом если водитель работает в небольшом радиусе - все поездки у него короткие и он заплатит самую большую комиссию.
Стоимость поездки устанавливат сам агрегатор ( Яндекс такси , Убер , Гет , Ситимобил , Везет итд) . При этом у данных Юр лиц нет кода ОКВЭД 49.32 - такси . Это только информационные службы и фирмы по созданиию программных продуктов. За перевозку пассажиров они никакой отвественности не неуст , но при этом устаналивают стоимость .
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