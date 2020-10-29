В Москве неизвестный ворвался в офис «Яндекс.Такси». Он облил себя бензином и потребовал встречи с гендиректором

Весьма эмоциональным и напряженным выдалось утро 29 октября у сотрудников московского «Яндекс.Такси». Неизвестный мужчина ворвался в офис компании, облил себя бензином и потребовал встречи с гендиректором. Об этом сообщает телеканал 360.

Здание оцепили, на месте работали сотрудники правоохранительных органов и сотрудники МЧС. В итоге шантажиста задержали. О мотивах его поступка пока ничего не известно.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси».