Фамилию Галкиной 28 октября назвал The Bell со ссылкой на Wall Street Journal, издание получило доступ к материалам ФБР и рассекреченным документам. Утверждается, что Галкина ранее жила на Кипре и занимала должность PR-менеджера в одной из дочерних компаний холдинга XBT, в который входит Webzilla. В 2016 году к ней якобы обратился Игорь Данченко, который был коллегой бывшего агента «Ми-6» Кристофера Стила. Данченко попросил Галкину помочь с компроматом на Трампа и она согласилась, так как была в конфликте с работодателем и в ноябре 2016 года ее уволили.

В основу досье из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера легли слова уроженки Перми, в прошлом вице-мэра Саратова Ольги Галкиной. Так она отомстила работодателю.

В досье Стила утверждалось, что компания Webzilla участвовала во взломах во время президентских выборов, которые выиграл Трамп. В нем также упоминалось о тайной встрече юриста Дональда Трампа Майкла Коэна с сотрудниками российской разведки в Праге в середине 2016 года.

Досье Стила в итоге стало поводом для разбирательств, занимался делом спецпрокурор Роберт Мюллер. Данные из досье о сговоре Трампа с Кремлем не подтвердились, президент избежал импичмента.

Про Галкину известно, что родилась она в Перми, была парламентским корреспондентом РИА Новости, позже руководила пресс-службой губернатора Саратовской области и даже стала вице-мэром Саратова. Некоторое время она была пресс-секретарем в Ростехнадзоре. На вопросы о причастности в досье она не ответила.