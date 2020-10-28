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28.10.2020 22:12
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«Зенит» определился с составом на игру с «Боруссией»

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на выездной матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.

«Зенит» начнут встречу в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба (капитан команды).

Запасные игроки: Андрей Лунев, Александр Васютин, Данила Прохин, Юрий Жирков, Данил Круговой, Леон Мусаев, Алексей Сутормин, Даниил Шамкин, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой.

Встреча пройдет на домашнем стадионе «Боруссии» в Дортмунде практически при пустых трибунах и без болельщиков «Зенита». Начало игры в 23:00 по московскому времени.

Напомним, в первом туре «Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге бельгийскому клубу «Брюгге» 1:2.

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