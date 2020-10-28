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28.10.2020 18:34
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Коронавирус добил книжную сеть «Республика». Готовится банкротство, магазины в Петербурге закрыты

Книжная сеть «Республика» готовится подать иск о банкротстве. Коронавирус не оставил шансов рассчитаться с долгами. Магазины в Петербурге не работают с лета.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве», — заявил представитель «Республики» vc.ru 28 октября.

По данным издания, все розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня. После перезапуска трафик составил 60% к прошлому году, а к середине октября опустился до 50%. Интернет-магазин потери не покрывает.

Сейчас у сети работает 12 магазинов в Москве, в том числе аутлет. Четыре петербургские точки закрылись. Планировалось, что вместо них сеть запустит новые точки в Северной столице, в том числе в экспериментальном формате, но вторая волна пандемии окончательно спутала планы.

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