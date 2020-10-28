Коронавирус добил книжную сеть «Республика». Готовится банкротство, магазины в Петербурге закрыты

Книжная сеть «Республика» готовится подать иск о банкротстве. Коронавирус не оставил шансов рассчитаться с долгами. Магазины в Петербурге не работают с лета.



«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве», — заявил представитель «Республики» vc.ru 28 октября.



По данным издания, все розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня. После перезапуска трафик составил 60% к прошлому году, а к середине октября опустился до 50%. Интернет-магазин потери не покрывает.

