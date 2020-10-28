Слабикову и другим фигурантам дела о мошенничестве на 5,6 миллиарда отказали в особом порядке и отпустили на свободу

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на заседании 28 октября была изменена мера пресечения четырем из шести фигурантов. Юлия Каменская, Екатерина Гольцова и Елена Слабикова получили подписку о невыезде, ранее им были запрещены определенные действия, например выходить из дома ночью. Григорий Слабиков тоже получил подписку, ранее он был под домашним арестом. Еще два фигуранта, по фамилиям Барсов и Пронин, и так были на подписке.

Суд в Петербурге отпустил всех фигурантов уголовного дела, обвиняемым по которому проходит экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков, на свободу. Слушать дело начнут в ноябре.

Таким образом, на заседании 11 ноября все они будут сидеть рядом с адвокатами, а не в клетке. Суд отказался рассматривать дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств.



Ранее один из фигурантов этого дела заключил досудебное соглашение, в начале октября Марат Каюмов был приговорен к трем годам условно. Отдельно приговор услышит и Алексей Шувалов — по версии следствия, он организатор ОПГ.



Шувалов руководил компанией «Норд-вест капитал», которая аккумулировала на своих счетах деньги саморегулируемых организаций. Каюмов был директором одной из них — «Стандарт-Изыскания». На ее счета, а также на счета СРО «Стандарт-Проект» и «Строительный ресурс» (эти организации значатся в материалах уголовного дела) направляли обязательные взносы строители, которые хотели зайти на рынок. Этот процесс для них обязательный, деньги нужны как страховка на случай непредвиденных ситуаций. Реестр СРО ведет Ростехнадзор.



Через «Норд-вест капитал» средства, считает следствие, уходили на подконтрольные фигурантам счета подставных компаний, после чего их распределяли между обвиняемыми. Всего похищено было 5,6 миллиарда рублей. При обысках у Слабикова и его родственников нашли порядка трех миллиардов.

